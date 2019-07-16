ЦБ объяснил замедление инфляции дешевыми овощами

Годовая инфляция в России в июне 2019 года замедлилась на 0,4 п. п., до 4,7%. Сильнее всего на снижение инфляции повлияла динамика цен на плодоовощную продукцию, сообщил Центробанк. Регулятор все также прогнозирует инфляцию по итогам года на уровне 4,2–4,7%.

Согласно июльскому обзору ЦБ «Динамика потребительских цен» (.pdf), темпы прироста цен на продукты питания замедлились до 5,5%, на услуги — до 4,9%, на непродовольственные товары — до 3,5%. При этом снижение стоимости продуктов эксперты назвали временным.

Как рассказали специалисты ЦБ, из-за теплой весны овощи поступили на рынки раньше, чем в прошлом году. В результате подешевели многие овощи, в том числе капуста, «дорожавшая в марте—апреле высокими темпами».

«В июне 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем наблюдалось замедление годовой инфляции в абсолютном большинстве регионов (77). <…> Наибольшее снижение годовой инфляции наблюдалось в южных регионах европейской части России и в основном было связано с динамикой цен на плодоовощную продукцию»,— говорится в обзоре.

Напомним, Минэкономики считает, что прогноз ЦБ по инфляции завышен, и этот показатель может быть менее 4%. Свой прогноз ведомство давало на уровне 4,3%.

О разногласиях ЦБ и Минэкономики — материале “Ъ” «Ценам не верят в кредит».