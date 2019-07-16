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19:29
Соболь и Янкаускаса сняли с выборов в Мосгордуму
19:19
Ленинградская область и Петербург объединят системы видеонаблюдения и фиксации ДТП
18:55
Суды Петербурга зарегистрировали 46 исков к ИКМО и 19 исков к ТИК №23
18:38
Санкт-Петербургскую валютную биржу возглавил Павел Бунин
18:12
В СПП заявили о недоступности «длинных» денег для малого и среднего бизнеса
17:44
Главгосэкспертиза одобрила повторный проект капитального ремонта трассы М-10 «Россия»
17:33
Для благоустройства Приоратского парка в Гатчине разработают концепцию
17:20
Пожар на Балтийском судостроительном заводе окончательно потушен
17:11
В Колпино открыли завод по производству лифтов
17:07
Суд зарегистрировал дело о мошенничестве при уборке и содержании территорий в МО «Народный»
16:48
Комендантский проспект отремонтируют
16:42
Zsar Outlet Village увеличится почти вдвое к 2022 году
16:11
На Балтийском судостроительном заводе произошло возгорание
16:03
Новую конфигурацию ВСМ Петербург – Москва могут рассмотреть в конце года
15:49
Биржевой мост могут закрыть на три года из-за ремонта
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Вручение ежегодной премии «Твердые знаки»
26 июня “Ъ” провел торжественную церемонию вручения премии «Твердые знаки» в ресторане «Палкинъ»
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10 апреля 2019 года дуэт «Частный случай» выступил на музыкальном квартирнике ИД «Коммерсантъ» в Санкт-Петербурге
Подробно
13
Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ
«Развитие парусного спорта и яхтинга в Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
Ъ-Санкт-Петербург-Online
от
16.07.2019, 15:54
Конференция в рамках Балтийской яхтенной недели
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Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия