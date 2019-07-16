В Самаре закрыли колесо обозрения в парке им. Гагарина на один день

Аттракцион «Колесо обозрения» закрыт на один день. Об этом в Твиттере сообщил МАУ «Парки Самары».

«…16 июля аттракцион «Колесо обозрения» в парке Юрия Гагарина будет закрыт для проведения планового обслуживания кабин. Приносим извинения за неудобства»,– пишут в учреждении.

С 2010 до конца 2018 года в Самаре предпринимались установить новое колесо обозрения в парке им. Гагарина. Сначала часть парка передали в концессию московской компании «Мир», однако позже договор был разорван. После этого недостроенное колесо обозрения разобрали и увезли в Лазаревское. В 2017 году власти Самары объявили новый конкурс на определение компании, которая изготовит, поставит и установит колесо обозрения в парке им. Гагарина. Торги выиграло ООО «Глобал». Работы предполагалось провести за 72,5 млн руб. А старое колесо обозрения в парке им. Гагарина было решено демонтировать в связи с истечением срока эксплуатации.

Новое колесо обозрения установили в 2018 году. Оно заработало 28 декабря. Однако дважды, 1 и 12 января текущего года, аттракцион останавливали из-за неисправности.

Аттракцион работает с понедельника по пятницу с 13:00 до 22:00 с перерывом с 16:30 до 17:30, а также в субботу и воскресенье с 10:00 до 22:00 с перерывами с 14:00 до 14:30 и с 18:00 до 18:30 (MSK+1).

Ани Айвазян