В Смольном надеются на рост объемов промышленного производства

Объем промышленного производства в Петербурге должен расти на 10% в год в ближайшие пять лет. Об этом заявил глава комитета по промышленности и инновациям Юрий Калабин, сообщает «Фонтанка.ру».

По его словам, доходы бюджета города к 2025 году должны вырасти до 1 трлн рублей. Данный показатель господин Калабин считает «реальным».

Напомним, ранее врио губернатора Петербурга Александр Беглов отмечал, что горбюджет к 2022 году должен стать бездефицитным, а через пять лет — должен вырасти до 1 трлн рублей. Среди приоритетных направлений для развития городской экономики названы высокотехнологичные предприятия, комфортные условия для бизнеса, налоговые льготы.