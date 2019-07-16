В Татарстане по требованию прокуратуры снесут вышку МТС

В Татарстане суд удовлетворил иск прокуратуры с требованием демонтировать радиовышку МТС высотой 30 метров в Пестречинском районе республики. Об этом сообщает надзорное ведомство.

В ходе проверки прокуроры выявили, что собственник участка ООО «Агрострой» нарушает земельное законодательство. Компания имела разрешение на использование своего участка только для сельскохозяйственного производства, поэтому радиовышку разместили незаконно, посчитали в прокуратуре. Ответчик попытался оспорить решение суда, но Верховный суд Татарстана оставил решение без изменений.

“Ъ-Казань”