В Оренбуржье отменено банкротство крупнейшего предприятия

Арбитражный суд Оренбургской области отменил процедуру банкротства ОАО «Оренбургуголь». Об этом сообщает региональное правительство.

Руководство предприятия и кредиторы заключили мировое соглашение. «Ситуацию удалось разрешить благодаря вмешательству врио губернатора Оренбургской области Дениса Паслера»,–подчеркивают в облправительстве. Денис Паслер назвал одним из основных направлений своей работы – возрождение знаковых предприятий области.

С июля прошлого года руководство «Оренбургуголь» осуществлялось под наблюдением временного управляющего. Весной руководство предприятия стало вести переговоры по поиску потенциальных потребителей, в конце апреля погашена задолженность по зарплате перед работниками предприятия.

Ани Айвазян