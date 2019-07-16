Александр Дрозденко предложил разработать единый тариф ЖКУ для жителей Кудрово и Мурино

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил применить понижающий коэффициент или разработать единый тариф на коммунальные услуги для жителей петербургской агломерации. С соответствующим предложением глава региона выступил на заседании координационного совета Санкт-Петербурга и Ленобласти в сфере социально-экономического развития.

По словам господина Дрозденко, жители Кудрово, Мурино, Девяткино и населенных пунктов Ломоносовского района платят за коммунальные услуге больше чем потребители Петербурга. «Если Водоканал Санкт-Петербурга подключает жителей Ленобласти, то для них тариф автоматически возрастает, так как трубопровод проходит на территории другого региона и эксплуатируется другой организацией, которая прибавляет дополнительные расходы», — объяснил Александр Дрозденко.

В случае с тарифами на коммунальные услуги глава губернатор Ленинградской области рекомендовал использовать в качестве примера объединение тарифа для пригородных железнодорожных пассажирских перевозок, который сделали единым для электричек двух регионов и от этого в итоге «выиграли все».

Ольга Кантемирова