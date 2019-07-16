В Татарстане заболеваемость ОРВИ достигла уровня эпидпорога

В Татарстане заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) достигла уровня эпидемического порога: в республике за с 8 по 14 июля зарегистрировано порядка 6,9 тыс. человек с ОРВИ, на 10. тыс. населения приходится 18,4 случая заболеваний.

Как сообщает Роспотребнадзор по Татарстану, в Казани за неделю были выявленоы 3,5 тыс. случаев заболевания респираторными вирусными инфекциями, что составляет порядка 28,1 на 10 тыс. населения.

За прошлый недельный период уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в Казани был ниже эпидемического порога на 11,9%.

“Ъ-Казань”