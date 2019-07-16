Дело директора «Палмали» об уклонении от уплаты 122 млн рублей налогов передано в суд

В Ростове в суд передано уголовное дело в отношении директора ООО «Палмали» Алексея Михелева, который обвиняется по п. «б» ч. 2 ст. 199 (уклонение от уплаты налогов) и ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов). Об этом сообщает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

По версии следствия, обвиняемый представил налоговые декларации с заниженными показателями прибыли, полученной компанией в 2010–2011 годах и сумме налога на прибыль организаций за этот же период. Это якобы позволило ему уклониться от уплаты более 122 млн. руб. «Он же подготовил и направил финансовые документы в адрес одного из своих контрагентов о переводе более 17,5 млн руб. на счета кредитора ООО „Палмали“, минуя счета самой организации, чем совершил сокрытие денежных средств», сказано в сообщении.

Алексей Михалев рассказал, что уже получил обвинительное заключение. «У следствия нет никаких доказательств, будем надеяться на то, что здравый смысл восторжествует. Подробных комментариев не даем, все узнаете в суде», — сказал он.

По данным kartoteka.ru, ООО «Палмали» зарегистрировано в Ростовской области в 2000 году. Генеральным директором компании является Алексей Михелев. Основная деятельность компании — морской грузовой транспорт. Арбитражный суд Ростовской области в ноябре 2018 года признал ООО «Палмали» банкротом.

Кристина Федичкина