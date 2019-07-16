Вылетевший в Кишинев самолет вернулся в Домодедово из-за неполадок с двигателем

Самолет, вылетевший утром в Кишинев из Домодедово, вернулся в аэропорт из-за вибрации в правом двигателе, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник. По его словам, лайнер совершил посадку с одним работающим двигателем.

Сколько человек было на борту, неизвестно. Также не уточняется, какой модели был лайнер. «Никто не пострадал»,— добавил собеседник агентства.

В пресс-службе Домодедово заявили, что самолет совершил посадку в 06:32. Аэропорт работает в штатном режиме. «Командир воздушного судна принял решение прервать полет и вернуться в аэропорт. Оперативные службы Домодедово осуществили необходимый комплекс мероприятий для обеспечения посадки»,— рассказал представитель пресс-службы.