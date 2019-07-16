ГК ПСК приобрела компанию «Тележная 32» и земельный участок под строительство ЖК

Группа компаний ПСК приобрела ООО «Тележная 32», которому принадлежит земельный участок площадью более 4,6 тыс. кв. м на параллельной Невскому проспекту улице под строительство жилого комплекса бизнес-класса. Стоимость сделки не раскрывается.

Ранее владельцами компании являлись бывшие банкиры, разыскиваемые сейчас по делу о мошенничестве в отношении сотрудников Службы экономической безопасности ФСБ.

Вместе с покупкой ООО «Тележная 32» застройщик получил проект строительства ЖК бизнес-класса, разработанный архитектурной мастерской «Евгений Герасимов и партнеры». Комплекс с подземным паркингом общей площадью более 22 тыс. кв. м получит название «Новый Невский» и будет состоять из 120 квартир.

Подробнее — в материале “Ъ-СПб” «ПСК въезжает на Тележную».