ПСК въезжает на Тележную

Группа компаний ПСК приобрела ООО «Тележная 32», которому принадлежит земельный участок площадью более 4,6 тыс. кв. м на параллельной Невскому проспекту улице под строительство жилого комплекса бизнес-класса. Стоимость сделки не раскрывается. Ранее владельцами компании являлись бывшие банкиры, разыскиваемые сейчас по делу о мошенничестве в отношении сотрудников Службы экономической безопасности ФСБ. Эксперты говорят, что, несмотря на такие преимущества, как близость к Невскому проспекту и Московскому вокзалу, негатива данной локации добавляет неоднородность жилого фонда, однако, по их словам, со временем территория будет развиваться.

Вместе с покупкой ООО «Тележная 32» застройщик получил проект строительства жилого комплекса бизнес-класса, разработанный архитектурной мастерской «Евгений Герасимов и партнеры». Комплекс с подземным паркингом общей площадью более 22 тыс. кв. м получит название «Новый Невский» и будет состоять из 120 квартир.

ООО «Тележная 32», по данным Госстройнадзора, еще в 2015 году получило разрешение построить жилой комплекс со встроенными помещениями и автостоянкой. Согласно информации kartoteka.ru, ООО «Тележная 32» было зарегистрировано в 2009 году, а в 2013-м 100% долей компании перешло к кипрскому офшору «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз Лимитед». Годом позже собственниками ООО в равных долях стали Владимир Столяренко и Александр Бондаренко, топ-менеджеры Еврофинансмоснарбанка. В настоящее время они находятся в розыске по делу о мошенничестве в отношении сотрудников «банковского» отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ (см. “Ъ” от 05.07.2019). Последним владельцем компании, перед тем как ее приобрела Елена Катникова (ей же принадлежит ООО «ПСК»), было ООО «Пансионат отдыха "Березка"».

По мнению экспертов, местоположение будущего ЖК интересное, но непростое из-за неоднозначности окружения. «Сейчас окрестности Старо-Невского постепенно развиваются, появляются новые дома, проекты. Несмотря на это, Тележная улица остается полудепрессивной территорией с нерешенными вопросом реновации расселенных, но нередевелопированных соседних зданий. Полагаю, здесь может быть востребован проект бизнес-класса с ценой 140–180 тыс. рублей за квадратный метр»,— говорит Екатерина Запорожченко, коммерческий директор ГК Docklands Development.

«Негатив территории добавляет Боткинская больница. Она до сих пор неоднозначно воспринимается покупателями. С другой стороны, сейчас территория развивается, кроме того, участок удачно расположен с точки зрения транспорта, рядом находится Московский вокзал, поэтому возможен спрос со стороны московских покупателей»,— рассуждает Роман Мирошников, исполнительный директор СК «Ойкумена».

«Сейчас на вторичном рынке стоимость квартир в этой локации составляет от 90 до 140 тыс. рублей за квадратный метр в зависимости от года постройки и состояния дома. В то же время сама Тележная неоднородна, здесь есть и жилье бизнес-класса, и коммуналки, и общежитие»,— указывает Владимир Гаврильчук, гендиректор АН «Адвекс».

По словам представителей ГК «ПСК», старт продаж запланирован на ближайшие дни.

Мария Кузнецова, Константин Куркин