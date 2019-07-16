В Оренбуржье за первое полугодие построили более 300 тысяч квадратных метров жилья

В Оренбургской области за первое полугодие 2019 года построили 335 тысяч квадратных метров жилья. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Общая площадь введенных в эксплуатацию многоквартирных домов составила 134,5 тыс. кв. м. Остальные жилые здания сданы индивидуальными застройщиками.

Всего в 2019 году на территории региона планируют построить 920 тыс. кв. м жилья, из которых 504 тыс. кв. м должны составить многоквартирные дома.

Ранее сообщалось, что за первый квартал текущего года застройщики Оренбургской области ввели в эксплуатацию около 171 тыс. кв. м нового жилья.

Андрей Сазонов