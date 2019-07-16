Экипаж Шибалова выиграл ралли «Шелковый путь» в зачете грузовиков

Экипаж российской команды «Камаз-мастер» под руководством Антона Шибалова победил на международном ралли-рейде «Шелковый путь» в зачете грузовиков. Он преодолел дистанцию за 26 часов 1 минуту 40 секунд.

Второе место занял экипаж «Камаз-мастера» под управлением Андрея Каргинова (отставание 25 минут 22 секунды). Третьим стал экипаж «Камаз-мастера» с Айратом Мардеевым (отставание 52 минуты 5 секунд).

Ралли «Шелковый путь» проходило с 6 июля в Иркутске, финишировали участники в китайском Дуньхуане. Дистанция достигала 3500 км. В гонке было десять этапов. Кроме того, впервые был введен мотоциклетный зачет.