Киберзащита не успевает обновляться

Несмотря на наращивание инвестиций в кибербезопасность, 70% компаний-респондентов в России считают, что решения, которые они применяют, уже устарели, говорится в исследовании VMware и Forbes Insights. Участники рынка считают, что этот показатель может быть завышен, называя оценку в 40%. В то же время квалификация злоумышленников растет еще быстрее, признают они.

75% компаний в Европе, Африке и на Ближнем Востоке не уверены в эффективности своей системы кибербезопасности, говорится в исследовании VMware и Forbes Insights (в опросе приняли участие 650 компаний региона), с которым ознакомился “Ъ”. В России 75% респондентов планируют увеличить расходы на обнаружение и идентификацию атак (во всем регионе — 54%), а 37% опрошенных отмечают, что за прошлый год их компания уже приобрела новые инструменты для борьбы с потенциальными угрозами.

Почти все крупные российские компании — 96% опрошенных — планируют внедрить новые решения в сфере информационной безопасности (ИБ) в течение ближайших трех лет. Несмотря на то что компании продолжают наращивать инвестиции, 70% респондентов в России считают, что решения, которые их организация применяет для защиты систем, устарели, и только четверть (26,6%) респондентов полностью уверены в их надежности.

Ранее в компании «Информзащита» на основе данных портала zakupki.gov.ru подсчитали, что по итогам 2018 года объем госзакупок в ИБ вырос на 19,1%, до 66,7 млрд руб. В 2017 году рост составлял 34,9%. Объем контрактов госкорпораций и организаций с госучастием в этой сфере в 2018 году вырос практически во всех отраслях, кроме финансов и страхования.

Рост инвестиций в ИБ-решения есть в крупных компаниях, где цена любого инцидента значительна, в то время как малый и средний бизнес чаще выбирает максимально простое и дешевое средство для защиты, отмечает руководитель отдела технического сопровождения продуктов и сервисов ESET Russia Сергей Кузнецов. При этом иногда IT-специалисты просто не хотят внедрять новые системы безопасности, руководствуясь принципом «работает — не трогай», уверен он. Кроме того, законодательные ограничения запрещают использовать несертифицированные средства защиты информации, но поскольку сертификация — долгий процесс, далеко не всем удается применять актуальную версию защитного софта, заключает эксперт.

Доля в 70%, когда речь идет об устаревших решениях для защиты информации, скорее всего, завышена, сомневается руководитель отдела информационной безопасности Cross Technologies Алексей Даньков. По оценкам компании, речь может идти скорее о 40%. «За актуальностью средств защиты следят сами производители, которые регулярно выпускают обновления. Другое дело, что они зачастую не успевают уследить за уязвимостями, оставляя непреднамеренно лазейки злоумышленникам»,— поясняет господин Даньков. При этом, по его словам, бизнес активно реагирует на финансовые потери и «довольно вяло» — на репутационные, отложенные по времени. Госструктуры же, хотя и соблюдают требования регуляторов в части обеспечения ИБ, зачастую «отстают» от мошенников, которые совершенствуют свои методы максимально оперативно, добавляет он.

В «Информзащите» также не наблюдают сильного устаревания решений в этой сфере, говорит директор по развитию компании Иван Мелехин. Однако обычной компании даже при наличии новейших инструментов защиты крайне трудно противодействовать современным киберугрозам из-за острой нехватки квалифицированного персонала, учитывая, что квалификация злоумышленников растет быстрее, констатирует эксперт.

Кристина Жукова