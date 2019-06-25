У киберзащиты просел госбюджет

Госзакупки в сфере информационной безопасности (ИБ) в первом полугодии 2019 года снизились на 12 млрд руб., следует из данных компании «Информзащита». Аналитики связывают это с регуляторными изменениями и рассчитывают, что до конца года закупки выйдут на прошлогодний уровень. Других драйверов роста бюджетов госорганов на ИБ, кроме законодательных новшеств, пока нет, констатируют эксперты.

Объем госзакупок в сфере ИБ в январе—июне 2019 года снизился на 12 млрд руб. к аналогичному периоду 2018 года, сообщили “Ъ” в компании «Информзащита», не раскрывая абсолютных показателей. Похожая ситуация, но в больших масштабах наблюдается и в сфере IT-закупок в целом, отмечает вице-президент «Информзащиты» Олег Чутов. Он считает снижение временным и связывает его с приведением планов в сфере ИБ в соответствие с нацпрограммой «Цифровая экономика» и законом «О безопасности критической информационной инфраструктуры». До конца года объем закупок сможет вернуться к прошлогоднему показателю, рассчитывает господин Чутов.

В одной из опрошенных “Ъ” компаний рынка ИБ также отмечают, что в последнее месяцы наблюдали небольшие сбои в работе портала госзакупок, связанные с новой версией сайта, что могло сказаться на количестве заключенных контрактов. В Федеральном казначействе, курирующем работу портала, отрицают подобные проблемы.

По итогам 2018 года объем госзакупок в ИБ вырос на 19,1%, до 66,7 млрд руб., следует из отчета «Информзащиты» (есть у “Ъ”) на основе данных портала zakupki.gov.ru. Рост замедлился: в 2017 году он составлял 34,9%. Кроме того, сократились конкурентный потенциал рынка и возможности его игроков, констатируют в «Информзащите». Так, втрое вырос объем контрактов, заключенных по итогам закрытого конкурса (с 2,2 млрд руб. до 6,9 млрд руб.), а объем контрактов по результатам конкурсов без ограничений в участии снизился на 2%, до 38,9 млрд руб.

Объем ИБ-контрактов госкорпораций и организаций с госучастием в 2018 году вырос практически во всех отраслях, кроме финансов и страхования, где затраты снизились с 5,7 млрд руб. до 4,4 млрд руб. Зато более чем вдвое нарастили расходы компании нефтегазовой промышленности — с 3,1 млрд руб. до 8,1 млрд руб. Расходы конкретных компаний «Информзащита» оценивать перестала.

В «Ростелекоме» подтвердили, что объемы контрактов на обеспечение ИБ выросли по итогам 2018 года. В других крупных участниках рынка — НИИ «Восход» и компании «Инфосистемы Джет» — не ответили на запросы “Ъ”.

Как раз законодательные изменения, в том числе закон о критической инфраструктуре, под который попадают в том числе госорганизации, и позволили обеспечить рост объема закупок в ИБ в 2018 году, полагает бизнес-консультант по безопасности Cisco Systems Алексей Лукацкий. «Это основной драйвер роста бюджетов именно в госорганах. Других серьезных драйверов по сути там нет»,— поясняет он.

Алексей Лукацкий также обращает внимание на отсутствие явного лидера в сфере госзакупок ИБ. Так, по данным «Информзащиты», «Ростелеком» за 2018 год получил заказов на 2,5 млрд руб., то есть лишь около 4% всего рынка. НИИ «Восход» при этом поднялся с 51-й сразу на третью строчку рейтинга. «Скорее всего, причина кроется в очередном обновлении платформы, связанной с их проектами по биометрическим паспортам, и, вероятно, с ГАС "Выборы"»,— полагает господин Лукацкий. В целом же объем рынка может быть ниже, не исключает он: в рамках госконтрактов речь может идти не только о средствах защиты, но еще и о поставках оборудования.

Дмитрий Шестоперов, Владислав Новый