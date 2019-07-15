Обозреватель «Коммерсантъ FM» Светлана Бардина рассказывает о том, чем объясняется положительная динамика.

Объем инвестиционных сделок на российском рынке недвижимости за первое полугодие текущего года увеличился до $1,6 млрд. При этом данная положительная динамика наблюдается, несмотря на снижение активности иностранцев. По оценке компании JLL, объем инвестиционных сделок на 24% превышает результат аналогичного периода предыдущего года. Брокеры объясняют ситуацию закрытием нескольких крупных сделок.

Сложившаяся стабильность на финансовых рынках, а также смягчение монетарной политики Банка России, по их мнению, способствуют увеличению инвестиционной активности. Кроме того, вкладчиков стимулирует позитивная разница между ставками капитализации и стоимостью банковского финансирования, которая сформировалась около года назад впервые за всю историю рынка коммерческой недвижимости. А ожидаемое снижение ключевой ставки в этом году, возможно, приведет к дальнейшему сокращению стоимости финансирования под залог активов и положительно отразится на инвестиционном рынке недвижимости.

Сектор офисной недвижимости стал лидером в первом полугодии 2019 года по объему привлеченных инвестиций: его доля достигла 35% от общего показателя. На втором месте — жилая недвижимость в формате участков под строительство, а также апартаментов в инвестиционных целях; им достались 31%. Тройку лидеров замыкает торговая недвижимость, у нее — 22%. В региональном разрезе картинка выглядит так: доля Москвы увеличилась с 56% в первом полугодии 2018 года до 72% по итогам первой половины 2019 года, в Санкт-Петербурге — 21% против 38%. Сделки с региональными активами по результатам первых шести месяцев года составили 7%.