Концессионера оставят без машино-мест

Администрация Челябинска расторгнет концессионное соглашение с ООО «Администратор челябинского парковочного пространства» (входит в структуру московской «РВМ капитал») об организации платных парковок в городе. И.о. главы Челябинска Наталья Котова сообщила, что концессионер не выполнил в срок обязательства по созданию инфраструктуры платных парковок, поэтому соглашение может быть расторгнуто по обоюдному согласию. В челябинском региональном отделении Всероссийского общества автомобилистов говорят о непродуманности проекта организации платных парковок, который был предложен концессионером.



Власти Челябинска расторгнут концессионное соглашение с дочерней структурой московской компании «РВМ капитал» — ООО «Администратор челябинского парковочного пространства». По словам и.о. мэра Челябинска Натальи Котовой, ничего из обещанного концессионером сделано не было. «Трудно сказать, почему работы не начались. Мне об этом стало известно совсем недавно, о том, что есть такое концессионное соглашение. Есть нарушения со стороны концессионера. Сегодня все сроки нарушены. В настоящее время направлено уведомление о расторжении в добровольном порядке этого концессионного соглашения. Если не получится это сделать по соглашению сторон, мы будем вынуждены обратиться в арбитражный суд»,— сообщила после аппаратного совещания Наталья Котова. Она отметила, что власти города отказались от создания в Челябинске платных парковок из-за нецелесообразности идеи. «Это наше мнение, мнение администрации города, также есть поручение главы региона Алексея Текслера о рассмотрении целесообразности заключения такого соглашения. Мы считаем, нужно создать условия в Челябинске, благоустроить, создать парковочные места. Когда это будет сделано, можно говорить о платных парковках, сейчас они не отвечают требованиям администрации и жителей города»,— подчеркнула Наталья Котова.

Соглашение с «Администратором челябинского парковочного пространства» в апреле прошлого года подписала и.о. председателя комитета по управлению имуществом и земельным отношениям (КУИЗО) Челябинска Светлана Шавлова. Концессионер брал на себя обязательства по созданию, оборудованию и обслуживанию более 3 тыс. платных парковочных мест на территории города. Согласно смете, общая сумма инвестиций до 2031 года должна была составить 4 млрд руб. В эту сумму входят расходы на создание и эксплуатацию системы парковочного пространства, благоустройство территории, закупку оборудования и программного обеспечения, обеспечение работы пользовательских сервисов. Строительные работы и благоустройство стоянок должны были быть закончены к 2020 году. В 2018 году «Администратор челябинского парковочного пространства» собирался вложить в проект 195,7 млн руб., в 2019-м – 209,7 млн руб., затраты на завершение строительства в 2020 году оценивались в 329 млн руб. Каждый год содержание парковок обходилось бы концессионеру примерно в 130 млн руб. К октябрю 2018 года компания должна была построить в городе парковки для 1251 автомобиля, в 2019-м — еще около сотни платных машино-мест. Были оговорены тарифы за использование платных парковок — от 30 до 100 руб. в час с каждого автомобиля, в зависимости от местоположения. 10% дохода, а также штрафы за незаконную парковку автомобилистов должны были перечисляться в бюджет города, все остальное за вычетом налогов мог получать концессионер.

В ООО «Администратор челябинского парковочного пространства» сообщили “Ъ-Южный Урал”, что уведомление о расторжении концессионного соглашения руководство не получало. «Мы такой информацией не располагаем, у нас сейчас соглашение действующее, работа идет. Информация, может быть, будет, но не на этой неделе»,— сообщили в организации. В «РВМ капитал» не смогли оперативно ответить на запрос “Ъ-Южный Урал”.

Председатель челябинского реготделения Всероссийского общества автомобилистов Николай Живец сообщил, что автолюбители изначально были против идеи создания в городе платных парковок. Он согласен с мнением Натальи Котовой, что сейчас создавать парковки нецелесообразно. «Во-первых, конечно, никому не хочется платить за то, что раньше было бесплатным. Я входил в рабочую группу по проекту, он был очень стандартным. Мы в организации считаем, что что-то делать в этой сфере нужно, но на проблему нужно смотреть глубже. Например, парковки будут расположены вдоль проезжей части, а все, кто не хочет платить, будут парковаться во дворах, нужно как-то въезды во дворы изолировать. Это градостроительная проблема. Кроме того, нужно людям предложить альтернативу в виде хорошо организованного общественного транспорта, у нас в городе этого нет. Сейчас делать платными парковки нецелесообразно»,— считает Николай Живец.

Московская «РВМ капитал» при прежнем губернаторе Борисе Дубровском заключила еще одно крупное соглашение в регионе. Компания с долей в 13,5% стала одним из учредителей партнерства «Уральская скоростная магистраль», курирующего строительство высокоскоростной железнодорожной линии между Челябинском и Екатеринбургом. Также инвестиционная группа «РВМ Капитал» объявляла о намерении взять в концессию объекты на берегу реки Миасс на 15 лет и презентовала собственный проект реконструкции набережной стоимостью 1,3 млрд руб. Однако в итоге администрация города согласовала проект соглашения, предложенный ООО «Набережные Челябинска» — дочерней компанией АО «Южуралмост».

Карина Кальярова