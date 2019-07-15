Путин поддержал идею узаконить семейное предпринимательство

На встрече с президентом России Владимиром Путиным глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин выступил с предложением узаконить семейное предпринимательство, тем самым облегчить процедуру оформления необходимых бумаг. Президент поддержал инициативу.

«Одно из предложений, которое мы бы просили вас поддержать,— это узаконить само понятие "семейное предпринимательство"... Это позволило бы реализовать еще одно предложение, которое мы хотели на ваше рассмотрение внести,— ввести понятие семейного патента, с тем чтобы дать возможность за счет этого патента не оформлять бесконечные документы по отчетности внутри семьи, которые они вынуждены оформлять»,— обратился к президенту глава палаты (цитата по «РИА Новости»).

Господин Путин одобрил предложенную инициативу и отметил, что в таком случае необходимо выработать четкое понятие «семейного бизнеса», которое «позволяло бы людям полноценно работать, получать поддержку, чтобы не возникало никаких проблем у государства».

В конце прошлого года министр экономического развития Максим Орешкин выступил с идеей прописать понятие «семейного бизнеса» в законе и обложить его налогом.

Что можно считать семейным бизнесом и готовы ли предприниматели платить, читайте в материале “Ъ FM”.