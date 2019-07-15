Названа причина гибели пчел в Белгородской области

Управление Россельхознадзора по Белгородской области предварительно объяснило массовую гибель пчел на частных пасеках в регионе отравлением средствами защиты растений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, которое ведет административные расследования произошедшего.

Уточняется, что для установления причины гибели насекомых сотрудники Россельхознадзора исследовали 101 пробу подмора пчел от 98 владельцев пасек из Белгородской, Воронежской, Курской, Тамбовской и Липецкой областей. Также были проведены исследования растений сельскохозяйственных культур, выращиваемых на обрабатываемых полях, которые опыляют пчелы. Белгородская лаборатория ведомства считается одной из ведущих, поэтому проводит исследования по всем регионам Черноземья.

В 73 пробах подмора были выявлены остаточные количества действующих веществ пестицидов, таких как: фипронил, диметоат, циперметрин, лямбда-цигалотрин. По еще 28 пробам исследования продолжаются. В образцах растений также обнаружили остаточные количества пестицидов. Поэтому представители Россельхознадзора пришли к выводу, что причиной массовой гибели пчел стало отравление.

Напомним, произошедшие в регионах Черноземья случаи массовой гибели пчел от химикатов затронули сотни фермеров, а ущерб только в Курской области превысил 20 млн руб. Местные власти начали самостоятельно разрабатывать способы поддержки пчеловодов — от выплаты компенсаций до создания интернет-ресурсов с информацией о применении химикатов. Пчеловоды считают эти меры недостаточными, а аграриев обвиняют в использовании более сильных пестицидов, чем ранее.

Подробнее об этом читайте в материале “Ъ-Черноземье”.

Сергей Калашников