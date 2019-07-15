К спасению Alitalia подключилась семья Бенеттон

Итальянский оператор автодорог Atlantia, принадлежащий семье Бенеттон, готов принять участие в плане по спасению авиакомпании Alitalia. Как сообщает Reuters, соответствующее предложение уже было направлено инвестбанку Mediobanca, который выступает советником итальянского правительства, пытающегося сформировать консорциум инвесторов для перевозчика.

Atlantia готова приобрести до 35% акций итальянской авиакомпании, инвестировав, по данным источников Bloomberg, до $336 млн. Оператор автодорог уже дважды инвестировал в Alitalia, а также владеет аэропортом Фьюмичино, который является узловым для спасаемой авиакомпании.

Ведущую роль по спасению Alitalia взял на себя национальный оператор железных дорог Италии Ferrovie dello Stato, который намерен приобрести 30% акций. Еще по 15% готовы выкупить итальянское казначейство и Delta Airlines. Помимо этого свой интерес в инвестициях в Alitalia выразили Toto Holdings, председатель правления футбольного клуба «Лацио» Клаудио Лотито, а также боливийский предприниматель польского происхождения Герман Эфромович.

В понедельник состоится собрание правления Ferrovie dello Stato, на котором будут изучены все полученные предложения. План по спасению авиакомпании должен быть принят в течение 15 дней.

Кирилл Сарханянц