В Ростовской области 9% работников не ходят в отпуск

По данным опроса HeadHunter, 9% работников Ростовской области никогда не ходят в отпуск. Результаты опроса сообщает пресс-служба сервиса.

Как пояснили респонденты, 27% сотрудникам сложно отправиться отдыхать, потому что им не на кого оставить работу, 8% в принципе не ходят в отпуска, а 21% всегда или часто продолжает удаленно работать и на отдыхе. Больше всего тех, кто трудится без отдыха — в банковской сфере и сфере продаж (по 13% и 12% соответственно). Чаще всего в течение года ходят в отпуска представители сферы маркетинга, рекламы и PR. При этом они же чаще всего работают, находясь в отпуске.

«Люди все больше времени проводят в гаджетах, жертвуют сном, решают рабочие вопросы в личное время. Повышенные нагрузки приводят к выгоранию и снижению продуктивности, не говоря уже о проблемах со с здоровьем»,— комментируют результаты исследования в HeadHunter.

Кристина Федичкина