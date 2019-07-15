Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Якутии

В микроавтобус с людьми в Якутии врезался грузовик, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в республиканском управлении ГИБДД. По его данным, три человека погибло и столько же пострадало.

«Около 11 часов (5:00 утра мск) на 138-м километре федеральной автодороги "Вилюй" произошло лобовое столкновение автомашин Toyota Hiace с пассажирами и грузового автомобиля Mitsubishi Canter»,— сообщил источник. Он отметил, что, по неофициальным данным, водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу.