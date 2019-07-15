98 процентов составило исполнение обязательств сделки ОПЕК+ странами, не входящими в картель, в июне 2019 года, сообщило Международное энергетическое агентство. РФ выполнила сделку на 114%, страны ОПЕК, кроме Ливии, Венесуэлы и Ирана,— на 128%. При этом в МЭА предупредили о возможном избытке нефти в следующем году, несмотря на продление сделки ОПЕК+ на десять месяцев — до конца марта 2020 года. В 2020-м добыча вне картеля может вырасти на 2,1 млн баррелей в сутки, в итоге спрос на нефть ОПЕК в первом квартале 2020 года сократится до 28 млн б/с — последний раз добыча картеля была на таком уровне в 2003 году, тогда как в июне 2019-го поставки ОПЕК сократились на 90 тыс. б/с, до 29,91 млн б/с.