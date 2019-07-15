Лидер оппозиции Бжания снялся с выборов президента Абхазии из-за болезни

Депутат Народного собрания (парламента), лидер оппозиции Абхазии Аслан Бжания не будет баллотироваться на пост президента республики, поскольку его восстановление после болезни затягивается. Соответствующее обращение политика на пресс-конференции озвучил руководитель штаба Общенационального движения по защите государственности Теймураз Хишба, сообщает ТАСС.

Согласно заявлению, господин Бжания уверен, что на него было совершено покушение, и в настоящее время он продолжает курс лечения и реабилитации в Германии, начатый в московской клинике. Политик заявил, что как только позволит здоровье, будет «принимать активное участие в политической жизни страны». Он призвал сторонников поддержать кандидатуру другого оппозиционного политика Алхаса Квицинии.

Как сообщил агентству руководитель фонда имени Багапша Михаил Логуа, состояние Аслана Бжании улучшается.

Ранее депутаты Абхазии одобрили перенос президентских выборов с 21 июля на 25 августа. Первоначально о переносе выборов просила абхазская оппозиция из-за болезни господина Бжании — своего основного кандидата на пост главы республики. Когда президент Рауль Хаджимба отказался отложить выборы, в Абхазии начались бессрочные акции протеста.

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