Самолет выкатился за взлетную полосу в саратовском аэропорту

В саратовском аэропорту самолет Як-42 с пассажирами выкатился за пределы взлетной полосы. Как сообщили “Ъ” в пресс-службе АО «Саратовские авиалинии» (оператор аэропорта Саратов-Центральный), ЧП произошло при попытке самолета взлететь.

Самолет выполнял рейс по маршруту Саратов—Сургут, вылет должен был состояться в 18:45 по местному времени (17:45 мск). В салоне находилось 111 человек и 3 члена экипажа, никто из них не пострадал.

В «Саратовских авиалиниях» пояснили, что о причинах происшествия говорить рано, пока это выясняют аэропортовые службы. Также в компании отказались называть авиакомпанию, которой принадлежит самолет. Согласно расписанию, рейс Саратов—Сургут сегодня должна была выполнять авиакомпания Utair.

Сергей Петунин, Саратов