Обвинение чемпиону предъявили в больнице

Полиция Верхнего Уфалея (Челябинская область) предъявила обвинение в групповом хулиганстве активистам местного казачьего движения — чемпиону мира по панкратиону, почетному жителю города Сергею Калинину и ветерану спецназа Ивану Спиридонову. По версии следствия, в начале июля они устроили драку с представителем местной азербайджанской диаспоры Ильгаром Мусаевым, его родственниками и друзьями. В результате оба оказались в больнице, формально находясь под домашним арестом, а их противники, пострадавшие гораздо меньше, проходят по делу потерпевшими. Адвокаты казаков уже направили в местное ОМВД заявление о привлечении к уголовной ответственности господина Мусаева и его друзей, утверждая, что те не только были зачинщиками драки, но и ранее провоцировали подобные конфликты. Отметим, что аналогичный инцидент в 2013 году привел к массовым беспорядкам в городе, которые удалось прекратить лишь с помощью ОМОНа.

Драка между казаками и представителями азербайджанской диаспоры, вызвавшая в Верхнем Уфалее большой резонанс, произошла 3 июля возле гаражей на улице Прямицына. В тот же день по факту хулиганства было возбуждено уголовное дело, но задержали лишь чемпиона мира по панкратиону, профессионального бойца по версии ММА и почетного жителя города Сергея Калинина (выступал под именем Святогор), его брата Родиона и ветерана спецназа Ивана Спиридонова. Все они после столкновения оказались в больнице, причем получившего серьезную черепно-мозговую травму Сергея Калинина даже перевели в реанимационное отделение. А их противники, отделавшиеся ушибами, написали заявление в полицию.

Как следует из постановления следственного отдела ОМВД Верхнего Уфалея, Калинину и Спиридонову вменили в вину ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц с применением предметов, используемых в качестве оружия). Причем следователь ознакомила Сергея Калинина с этим документом непосредственно в больнице. Но из-за черепно-мозговой травмы он настолько плохо себя чувствовал, что потерял речь и не мог ответить на вопросы, а лишь движением головы дал понять, что вину не признает. В связи с чем адвокат сделала пометку в постановлении о том, что не считает процедуру его предъявления законной, поскольку подследственный находится в тяжелом физическом состоянии. Не признал вины и господин Спиридонов.

В постановлении не указывается конкретная причина конфликта между казаками и уроженцами Азербайджана братьями Ильгаром и Элфатом Мусаевыми, а также их отцом, предпринимателем Эминали Мусаевым (семья давно занимается бизнесом в городе). Но как рассказал местным СМИ сам 24-летний Ильгар Мусаев, незадолго до этого между ним и Спиридоновым в одном из кафе произошла словесная стычка, после чего друг спецназовца Сергей Калинин предложил ему встретиться в кафе «Созвездие» и объясниться. Во время встречи 2 июля братья Калинины и Спиридонов якобы избили Мусаева. После чего, по словам потерпевшего, его отец и посоветовал еще раз встретиться с казаками, чтобы уладить конфликт. Но на встрече 3 июля азербайджанцев избили, причем в этом участвовали, по их словам, около десятка казаков во главе с обвиняемыми.

У защиты казаков, основанной на показаниях очевидцев, иная версия событий. Они напоминают, что проблемы между коренным населением и молодым поколением многочисленной закавказской диаспоры существуют уже несколько лет. В октябре 2013 года после такого же столкновения местные жители устроили несанкционированный митинг возле городской администрации, едва не закончившийся погромом. Пресечь его удалось лишь благодаря прибывшему ОМОНу. По итогам разбирательства суд в июле 2014 года приговорил к заключению нескольких зачинщиков драки, а местное казачество стало патрулировать улицы вместе с полицейскими. Но недавно уже осужденные освободились из заключения и влились в окружение братьев Мусаевых, что и могло послужить причиной новых конфликтов.

Так, причиной первого инцидента между Спиридоновым и Ильгаром Мусаевым в кафе, по данным представителей казаков, стало то обстоятельство, что последний бросал в сидевших за одним из столиков девушек столовые приборы. Спецназовец сделал молодому человеку замечание, но тот лишь посмеялся, предложив «разобраться» на улице. А когда Иван Спиридонов вышел из заведения, то сразу получил удар сзади по голове тяжелым предметом от кого-то из компании Мусаева. В связи с этим Сергей Калинин и предложил Мусаеву встретиться в кафе «Созвездие» 2 июля для объяснений.

Там, по версии казаков, между сторонами произошла перепалка, в ходе которой Мусаев плеснул в лицо Спиридонову горячим кофе и схватился за столовый нож. Но его скрутили и несколько раз хлестнули по заду ремнем. После чего братья Мусаевы и вызвали противников на новое разбирательство.

Как утверждают казаки, на встрече их было трое — братья Калинины и Спиридонов, а их оппоненты привели с собой около десятка земляков, вооруженных металлической арматурой и битами. Короткая словесная перепалка перешла в побоище. Но в больнице с порезами и черепно-мозговыми травмами оказались только казаки, причем у Родиона Калинина оказались еще сломаны и обе руки. Но поскольку он лишь пытался разнять дерущихся, его привлекать к ответственности не стали.

Защита Калинина и Спиридонова сообщила “Ъ”, что считает уголовное преследование казаков необоснованным, и намерена добиваться возбуждения дела в отношении Ильгара, Элфата и Эминали Мусаевых по ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью). При этом адвокаты подчеркивают, что следствие должно установить реальных зачинщиков побоища, так как подобные конфликты могут привести к беспорядкам, как в 2013 году.

Алексей Соковнин