Бриг «Россия» причалил на модернизацию

Как стало известно “Ъ”, Средне-Невский судостроительный завод (СНСЗ) выполнит работы по глубокой модернизации брига «Россия», впервые в этом году принявшего участие в «Алых парусах», праздника выпускников школ, генеральным спонсором которого пятнадцатый год подряд является банк «Россия» Юрия Ковальчука. До этого девять лет символом «Алых парусов» был шведский бриг Tre Kronor. По словам источников “Ъ”, модернизация завершится к следующему выходу судна в Неву в 2020 году.

11 июля бриг ошвартовался у причала Средне-Невского судостроительного завода, говорится в сообщении СНСЗ. Судно было приобретено Петербургом в 2019 году при финансовой поддержке банка «Россия». В СНСЗ, банке «Россия» и Смольном не уточнили, кто является владельцем судна, каков размер инвестиций в покупку и модернизацию брига.

«В ближайшее время специалисты предприятия выполнят операцию по подъему судна с воды, после чего приступят к освидетельствованию и дефектации его материальной части. Ожидается, что модернизационные работы коснутся большинства основных систем и механизмов судна»,— отмечается в сообщении завода. Стоимость работ определится после осмотра судна, объясняет источник “Ъ” на заводе. По словам собеседника “Ъ”, работы планируется завершить до участия брига в празднике в 2020 году. В финансовой организации эту информацию подтвердили, заявив, что это второй этап плановой модернизации, который осуществляется по заказу банка «Россия».

Бриг «Россия» приписан к порту Санкт-Петербург, это бывший голландский парусник Mercedes, перестроенный из рыболовецкого сейнера Ora et labora («Молись и трудись») 1958 года выпуска. Всего за историю праздника с 1968 года сменилось девять кораблей. Традиция праздника «Алые паруса» прервалась в 1979 году и была возрождена в 2005 году при поддержке банка «Россия». В 2019 году пиротехническое шоу, которое сопровождало мероприятие в ночь с 23 на 24 июня, продлилось 22 минуты. Праздник посетили более 1,4 млн человек.

Как сообщал журнал «Эксперт Северо-Запад», в 2013 году бюджет праздника составил около 400 млн рублей, актуальные данные о стоимости мероприятия организаторы не предоставили. Источник “Ъ”, близкий к организатору праздника, эту цифру называет «близкой к действительности». Бюджет складывается из вложений инвесторов, организаторов и средств города, объясняли в Смольном ранее: деньги спонсоров в более ранние годы составляли 90% бюджета мероприятия. В 2018 году Смольный направил на организацию «Алых парусов» 16,2 млн рублей. По словам собеседника “Ъ”, близкого к организаторам, единственным инвестором выступает банк «Россия». При этом есть сам праздник, а есть мероприятие для VIP-гостей, которое проводится в «Ленинград-центре» (на нем бывали Константин Эрнст, Олег Добродеев), рассказывает собеседник “Ъ”. Однако, уверяет он, мероприятие никогда не было «про деньги». «Это важная имиджевая история для банка "Россия", которой они не хотят делиться. Настолько, что даже не желают видеть соинвесторов или других партнеров в рамках рекламной интеграции»,— говорит источник “Ъ”.

Всего в 2019 году петербургский праздник выпускников «Алые паруса» посетили более 1,4 млн человек. Трансляцию традиционно ведет «Пятый канал» (входит в «Национальную медиа группу», которая подконтрольна господину Ковальчуку и его партнерам). В прошлом году трансляцию на телеканале и в интернете посмотрели 8,3 млн человек. В пресс-службе «Пятого канала» на запрос “Ъ” не ответили.

Яна Войцеховская