«Крылья» подрезали армейцев

Первым из представителей «большой пятерки» отечественного футбола в очередном чемпионате России, который стартовал в эти выходные, оступился ЦСКА. Вчера армейцы, несмотря на перевес во владении мячом, проиграли на выезде — 0:2 — «Крыльям Советов», допустив кучу ошибок в обороне.

Это поражение оборвало довольно примечательную серию: ЦСКА до вчерашнего матча не проигрывал в стартовом туре чемпионата почти два десятилетия — с 2001 года. И какое-то время мало что намекало на высокую вероятность обрыва. Примерно четверть часа на самарском поле происходило ровно то, что и должно происходить в игре, которая свела фаворита, безусловного претендента на награды, и команду, в предыдущем первенстве с трудом, выжив в «стыках», уцелевшую в высшем дивизионе. ЦСКА неказисто проводил контрольные встречи, но его футбол не заставлял об этом вспоминать. Мяч принадлежал армейцам, и перемещался он в основном возле штрафной «Крыльев». И тех, кто думал, будто бы атака, в результате которой мяч слегка разминулся с рамкой ворот после удара Арнора Сигурдссона,— это так, разминка, что обязательно созреют новые моменты и новые, поточнее, удары, можно было понять: слишком велико превосходство гостей в классе, в банальной наглости.

И тут «Крылья» вдруг огрызнулись очень резким выпадом, который остановил Иван Обляков, бросившийся под стрелявшего на убой с угла вратарской Дмитрия Кабутова. А за ним — еще одним, с острым прострелом вернувшегося в Самару из «Зенита» «динозавра» Александра Анюкова, только что передумавшего переходить на тренерскую работу. И это не был какой-то шальной, спровоцированный минутным озарением аутсайдера и минутным затмением фаворита отрезок, потому что и дальше ЦСКА, владея мячом вдвое чаще, продолжал пропускать уколы.

В конце концов выручать армейцев — после плотного выстрела в угол от Паула Антона — пришлось голкиперу Игорю Акинфееву. В финале своего прыжка Акинфеев стукнулся головой о стойку, и те, кто переживал за ЦСКА, наверняка вздрагивали, наблюдая спровоцированные этим столкновением картинки: основной вратарь лежит ничком на газоне с приложенным к голове пакетом со льдом, его сменщик Илья Помазун торопливо шнурует бутсы на скамейке… Но нет, пронесло, Игорь Акинфеев снова занял место в воротах.

ЦСКА это, правда, не помогло. Второй тайм открылся простенькой, небыстрой с виду атакой «Крыльев», завершившейся тоже простеньким навесом Кабутова на Александра Соболева. Рядом с Соболевым находились два защитника, третий подскочил через мгновение. Однако самарский форвард принял не то чтобы удобнейший для обработки пас, развернулся, вышел на линию огня и пальнул в угол.

А потом была острая, но вроде бы захлебнувшаяся благодаря Игорю Акинфееву, оттеснившему Кабутова к лицевой, контратака «Крыльев». Между тем из нее все-таки родился второй гол. Загнанный в ловушку Кабутов откатил мяч назад, Виктор Васин срубил принимавшего мяч Александра Соболева, а тот не промазал с одиннадцатиметровой отметки.

ЦСКА, разумеется, попер вперед еще активнее, чем раньше. И у него, безусловно, появилось немало неплохих шансов, чтобы забить самому. Но такой же бесспорный факт: плохого — обрезов в центре поля, ошибок в обороне с интегрированным в нее хорватским новичком Звонимиром Шарлией — в его игре было ничуть не меньше, чем хорошего, а те шансы, что выпадали на долю по-прежнему кусачих «Крыльев», смотрелись гораздо ярче. Как явно ничуть не меньше у тренера ЦСКА Виктора Гончаренко причин задуматься о состоянии своей команды, о ее «натасканности», чем у тренера самарцев Миодрага Божовича.

Непросто, кстати, в этом туре было и двум другим грандам, игравшим дома с клубами, которые поднялись в премьер-лигу из второго по рангу дивизиона. Субботняя игра «Спартака» с «Сочи» была поводом не поднимать котировки на красно-белых, а жалеть о задержках с полноценным внедрением в чемпионате VAR. Ряд эпизодов, в которых судьи принимали решения в пользу спартаковцев, вызывали подозрения не только у представителей «Сочи». В их числе оказался и единственный гол, забитый Самюэлем Жиго в компенсированное время: перед тем как отправить мяч в ворота, он уж очень откровенно прилег на Евгения Песегова.

«Зенит» также немножко помучился с укомплектованным даже скромнее, чем «Сочи», «Тамбовом», который едва не забил чемпиону под занавес первого тайма. Зенитовцы «взорвались» сразу после перерыва, и два подряд мяча — Александра Ерохина и Артема Дзюбы — интригу, казалось, убили. Но смелый рейд Олабирана Муйвы, украшенный неожиданным для голкипера Андрея Лунева ударом, ее возродил. Впрочем, остаток матча «Зенит» отыграл убедительно, без единого срыва и свои три очка взял.

Матчи с участием еще двух членов «большой пятерки» завершали первый тур: «Краснодар» вчера поздно вечером встречался на выезде с «Ахматом», а «Локомотив» сегодня примет «Рубин».

Алексей Доспехов