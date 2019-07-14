Филиал PwC получил еще один госконтракт на проведение исследований в Прикамье

Филиал международной консалтинговой компании PwC - ООО «ПрайсвотерхаусКуперс Раша Б.В» получит контракт на выполнение научно-исследовательской работы «Подготовка предложений по повышению качества данных об объектах недвижимости Пермского края, вовлечению объектов недвижимости в налоговый оборот и сокращению количества нарушений, связанных с их нецелевым использованием».

Согласно данным единой информационной системе в сфере закупок, контракт будет заключен с министерством по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края. Стоимость контракта - 30 млн руб. Согласно техническому заданию, исследование должно быть выполнено до 28 февраля 2020 года. Необходимость выполнения исследования обусловлена значительным количеством объектов недвижимости в Пермском крае, не вовлеченным в налоговый оборот, что приводит к возникновению недополученных и выпадающих доходов консолидированного бюджета Пермского края. Как отмечается в техзадании, оценочный потенциал выпадающих доходов только по объектам торговой и офисной недвижимости, в отношении которых информация о правообладателях отсутствует в базах данных органов государственной власти, составляет 1 млрд руб. ежегодно.

Кроме филиала «ПрайсвотерхаусКуперс Раша Б.В» на конкурс поступила заявка от Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. Учреждение оценило свою работу в 24 млн руб. Однако, конкурсная комиссия, установила, что в университете нет сотрудников, соответствующего уровня квалификации. Также комиссия указала на отсутствие опыта выполнения учреждением работ сопоставимого характера с предметом контракта.

Ранее краевое министерство экономического развития и инвестиций Пермского края заключило с филиалом компании «Прайсвотерхаус Куперс Раша Б.В.» контракт на выполнение научно-исследовательской работы «Разработка мероприятий, направленных на повышение налоговых доходов консолидированного бюджета Пермского края». Стоимость этих работ оценена в 75 млн руб. Отметим, что также «Прайсвотерхаус Куперс Раша Б.В.» получала подряды на выполнение исследований для департамента экономической политики и развития Москвы и министерства финансов Башкортостана.