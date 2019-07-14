Пермский депутат получил новую должность в «Эр-Телекоме»

Бывший операционный директор АО «Эр-Телеком Холдинг» Александр Мотрич возглавил макрорегион «Северо-Запад». Об этом «Ъ-Прикамье» сообщили в холдинге. В связи с этим господин Мотрич переехал в Санкт-Петербург.

Напомним, Александр Мотрич занял пост операционного директора в октябре 2018 года. До этого он руководил макрорегионом «Центр». Также господин Мотрич является депутатом Законодательного собрания Пермского края.

Как пояснили в компании, на новой должности Александр Мотрич будет отвечать за экспансию «Эр-Телекома» и дочерних компаний на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. «Перед ним стоят амбициозные задачи по увеличению абонентской базы, росту выручки и реализации ключевых инновационных проектов компании», - добавили в холдинге.

Операционным директором «ЭР-Телеком» в Перми стал Петр Бузин. Ранее он возглавлял макрорегион «Волга». Ему предстоит обеспечить построение новой сервисной модели взаимоотношений с клиентами и сохранение положительной динамики роста выручки.