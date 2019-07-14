Родственники насильно увезли в Чечню сбежавшую из-за замужества девушку

Родственники насильно увезли в Чечню 20-летнюю девушку, которая сбежала в женский кризисный центр «Китеж» в Москве, сообщила «Медиазоне» активистка Дарья Серенко. Причиной конфликта стало принуждение к замужеству.

Девушка жила с родителями в Москве. По данным «Китежа», отец заявил ей, что увезет в Чечню и выдаст там замуж. При этом у девушки отобрали паспорт и не разрешали выходить на улицу. Она готовила побег несколько недель, 5 июля обратилась в центр. Там она прожила пять дней, а потом исчезла.

Решение о переезде могло быть связано с тем, что девушка начала встречаться с русским парнем. «Этот молодой человек сейчас получает угрозы»,— отметила активистка.

«Она сообщила (накануне.—“Ъ”) подруге номер рейса, которым ее собираются сегодня вывозить в Чечню, попрощалась с ней, попросила о помощи и сказала, что ее накачивали лекарствами и фенибутом. Она сообщила, что хотела покончить с собой, но родители ей этого сделать не дали»,— рассказала госпожа Серенко.

Вечером 12 июля волонтеры сообщили о ситуации в полицию. Правоохранители поговорили с родителями, те заявили, что все в порядке. После этого активисты попытались встретиться в девушкой в аэропорту «Внуково», но с ней не позволили пообщаться. «Она достаточно странно себя вела, немножко заторможенно. У нее были перекрашены волосы, она была рыжая, ее перекрасили в темный»,— добавила Дарья Серенко.

Полицейские заявили, что у них нет оснований для того, чтобы задерживать пассажиров.