Венесуэла подписала соглашение с российским автопроизводителем

Вице-президент Венесуэлы Тарек Эль-Аиссами сообщил, что Каракас заключил соглашение о сотрудничестве с одним из российских автопроизводителей. Он добавил, что вскоре пройдут переговоры в Китае по созданию альянса с местными производителями автомобилей.

В эфире государственного телевидения он отметил, что эта сделка «представляет глобальный интерес» для обеих сторон, поскольку, по мнению российских партнеров, Венесуэла имеет один из крупнейших автопарков в Латинской Америке, а «имеющимися мощностями Венесуэлы обладают только три страны на континенте». Однако господин Эль-Аиссами не сказал, о каком предприятии идет речь.

Российские интересы в Венесуэле Читать далее

Напомним, в январе в Венесуэле произошла попытка государственного переворота. США признали временным президентом республики оппозиционного политика главу Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо. Также их поддержали Канада, многие страны Латинской Америки, включая Бразилию и Аргентину, большинство стран ЕС. Николаса Мадуро считают легитимным президентом Россия, Китай, Куба и Мексика.

О ситуации в стране — в материале “Ъ” «Венесуэльская оппозиция ждет помощи с севера».