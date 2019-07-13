Дороже пиццы гамбургера нет

Несмотря на доминирование англосаксонских стран в аудиовизуальной индустрии, беспокоящее национальных регуляторов, их позиции в другом предмете культурной экспансии — национальной кухне — весьма слабы. В терминах международной торговли на США приходится крупнейший «кухонный» торговый дефицит: превалирование импорта национальных обычаев в еде над экспортом не способны исправить даже многочисленные бургерные по всему миру, говорится в исследовании, опубликованном NBER.

Джоэль Уолдфогель из Университета Миннесоты в работе, опубликованной Национальным бюро экономических исследований (NBER), попытался проанализировать «кухонные» торговые балансы 52 стран, основываясь на данных статистического агентства Euromonitor о расходах на рестораны (без учета фастфуда и в целом) и классификации ресторанов на сервисе TripAdvisor.

Согласно его выводам и вопреки традиционному мифу об агрессивной экспансии гамбургера, именно США оказались крупнейшим чистым импортером пищевых традиций.

Используя традиционную гравитационную модель, применяющуюся для анализа торговых потоков, исследователь выяснил, что крупнейший положительный баланс в распространении своей кухни имеют Италия ($158,3 млрд без фастфуда и $168,2 млрд с его учетом), Япония ($43,9 млрд и $47,8 млрд соответственно) и Мексика ($15,9 млрд и $17 млрд соответственно). США имеют крупнейший торговый дефицит —$133,8 млрд без учета фастфуда, который сокращается до $54,7 млрд благодаря ресторанам быстрого питания (на долю гамбургеров приходится 30% всех расходов на фастфуд, на куриные перекусы — 12%). Значительный дефицит демонстрирует и Великобритания ($20,1 млрд и $30,1 млрд соответственно). Россия имеет небольшой положительный баланс — $5,4 млрд без фастфуда, но лишь $0,4 млрд с его учетом.

Устойчивое представление об англо-американском доминировании в кино- и музыкальной индустрии регулярно побуждает национальных регуляторов налагать ограничения на торговлю продуктами культуры. Доля американских продюсеров в выручке от кассовых сборов превышает долю местных фильмов в большинстве стран, а мировой экспорт американских фильмов в 2014 году опережал сборы от зарубежных фильмов внутри страны более чем на $10 млрд. В результате большинство европейских стран субсидируют местное кинопроизводство, еще целый ряд государств, включая Францию и Канаду, ввели ограничения на музыкальную радиотрансляцию. Однако такая характерная примета глобализации, как рестораны иностранной кухни, обычно остается в тени, хотя рынок этого объекта «культурного экспорта» в десять раз и более превышает рынок аудиовизуальной продукции (ежегодная выручка киноиндустрии в США составляет около $30 млрд, звукозаписывающих компаний — $10 млрд, тогда как ресторанная индустрия в 2017 году заработала $560 млрд).

Впрочем, сама попытка измерить «кухонные» торговые потоки, взяв за основу потребление пищи, произведенной в стране по зарубежным рецептам, противоречит методологии торговой статистики, признает автор. Даже если бы рестораны имели иностранных хозяев, но использовали местную рабочую силу и продукты, только малая доля оборота формально могла бы быть отнесена к торговле именно национальной кухней. При этом, хотя рецепты не являются интеллектуальной собственностью, такая торговля отчасти напоминает прямые иностранные инвестиции, когда отечественные ноу-хау или технологии используются для зарубежного производства на основе местных ресурсов. И хотя продажи в ресторанах национальной кухни не создают экспортной выручки, ряд стран, включая Таиланд, Тайвань, Малайзию, Южную и даже Северную Корею, активно продвигают свою кухню за рубежом.

Кроме того, как признает сам господин Уолдфогель, его расчеты носят весьма приблизительный характер из-за отсутствия релевантных данных. Пользователи TripAdvisor классифицируют рестораны по 148 категориям, большинство которых может быть отнесено к той или иной стране (пицца, греческая, японская кухня), но, помимо субъективности такого деления и сомнений в полноте информации, при этом никак не учитывается оборот конкретной точки (они считаются равноценными). Классификация данных Euromonitor также остается достаточно спорной: к примеру, фастфуд из курицы исследователь считает американской кухней, а любую выпечку — местной. Впрочем, несмотря на бессмысленность споров о вкусах, сама попытка оценить развитие чисто рыночного потребительского сектора, практически не затронутого протекционизмом, в категориях торговой экспансии весьма любопытна.

Надежда Краснушкина