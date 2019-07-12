«Турция вынуждает с собой считаться»

С-400 «приземлились» в Турции: первая партия компонентов российской системы ПВО доставлена тремя транспортными самолетами на военную авиабазу Мюртед под Анкарой. Таким образом Россия начала исполнять соответствующий контракт с республикой. Против сделки выступали США и страны НАТО, однако серьезное давление Запада никак не сказалось на выполнении заказа. Вместе с тем, министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что наряду с российскими ЗРК его страна не исключает и покупку американских комплексов Patriot. Политический обозреватель «Коммерсантъ FM» Дмитрий Дризе считает, что президент Турции Реджеп Эрдоган одержал тактическую победу в борьбе с западным влиянием.

В России событие освещается как большая победа, в первую очередь, над США, НАТО и загнивающим Западом в целом. Федеральные телеканалы, депутаты, сенаторы говорят о большом успехе наших оборонщиков и политиков — мы им показали.

Как известно, контракт имеет большое политическое значение. США и лично Дональд Трамп пытались сорвать поставки, угрожая санкциями, но, тем не менее, несмотря ни на что, комплексы уже на турецкой земле. Западные партнеры волнуются, НАТО выражает свою обеспокоенность. Анкара — ключевой партнер, а тут покупает оружие если не у врага, то у конкурента и не совсем уже дружественной страны. CNN просит прокомментировать новость Дмитрия Пескова, однако пресс-секретарь президента крайне сдержан и немногословен.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента: — Вы с российской стороны как-то подтвердите, что поставки начались, и сколько времени потребуется для введения систем в готовность? — Я ничего нового вам в данном случае не сообщу. Я лишь скажу, что все осуществляется в строгом соответствии с достигнутыми договоренностями и подписанными контрактами. И все обязательства сторон выполняются.

Турция приобрела четыре дивизиона С-400 «Триумф». Название очень удачно обыгрывается пропагандой. Цена контракта — $2,5 млрд. Больше половины этой суммы оплачена из российского же кредита. Остальное, как предполагалось ранее, Анкара погасит за счет собственных средств в два этапа. С военной точки зрения российские системы ПВО позволяют прикрыть, например, столицу Турции или иной сопоставимый объект от атаки.

Что же касается политической части, насчет того, чья эта победа, — это большой вопрос.

Скорее, это заслуга президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Это он буквально продавил это решение, несмотря на серьезный натиск Трампа, и последний был вынужден уступить. Для Эрдогана С-400 — именно политическая победа. С Америкой, да и с Европой в целом, у него в последнее время сложились непростые отношения. Вашингтон все время давит, оказывает поддержку курдам в Сирии, отказывается выдать Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара считает идеологом переворота 2016 года.

Европа, Германия в частности, все время навязывает свои правила, требует соблюдать права человека, свободу прессы, собраний. Не нравится им, видите ли, нарушение демократических норм. А раз так — останетесь без выгодного контракта, накажем вас рублем, вернее, долларом, купим товары у русских, тем более они предлагают действительно хорошие комплексы на очень выгодных условиях. Хотя С-400 — это далеко не все ПВО Турции, а лишь сегмент. Страна все равно остается в западной орбите, но вынуждает с собой считаться. Эрдоган прекрасно знает, что Турция за счет своего географического положения — ключевой игрок в регионе, мост между Европой и Азией.

Что касается России и ее победы, то хорошо, конечно, что заработали и не получили при этом очередную порцию санкций. А вот политических дивидендов совсем немного. Никакой гвоздь мы никуда не забили, как бы это ни хотелось бы официально пропаганде.