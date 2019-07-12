ЦБ и Минфин не видят причин для ухода Visa и MasterCard из России

Готовящиеся поправки к закону «О национальной платежной системе» не приведут к уходу с российского рынка платежных систем (МПС) Visa и MasterCard, уверены в Центробанке.

«Все платежные системы будут работать так, как и работали. Как и сегодня, внутрироссийские операции по картам, включая карты МПС, будут обрабатываться НСПК внутри РФ, а операции за пределами страны — международными платежными системами»,— заявили «Интерфаксу» представители регулятора.

Аналогичной позиции придерживаются и в Минфине. «Поправки не вводят дополнительных ограничений и направлены на обеспечение именно бесперебойности платежей, в чем заинтересованы все участники рынка, прежде всего потребители этих услуг»,— сказал журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев (цитата по «РИА Новости»). Он подчеркнул, что российские «дочки» международных платежных систем «уже осуществляют свою деятельность в рамках российской юрисдикции».

Поправки направлены на поддержание беспрерывности карточных платежей в России и предусматривают запрет для российских дочерних компаний международных платежных систем приостанавливать проведение расчетов по картам попавших под санкции банков. В результате Visa и MasterCard будут вынуждены уйти с российского рынка, что сделает невозможным прием карт российских банков за рубежом, а внутри России — прием карт зарубежных банков.

Рассмотрение законопроекта во втором чтении назначено на 23 июля. Если закон вступит в силу, платежные системы будут должны перейти на новую систему в течение 180 дней.

Подробнее — в материале “Ъ” «На страже платежей родины».