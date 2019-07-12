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Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz представил электромобиль eVito Tourer

Компания Mercedes-Benz представила микроавтобус с электромотором — модель eVito Tourer.

Электромобиль оснащается 116-сильным мотором и батареей на 41 кВт/ч, которая обепечивает запас хода 156 до 186 км. Микроавтобус eVito Tourer доступен в двух версиях — со стандартной и удлиненной колесной базой — вместительностью до 9 человек.

Новинка будет работать в сервисе каршеринга BerlKonig, который действует в Амстердаме, Лондоне, Милтон-Кейнсе и Берлине. Купить Mercedes-Benz eVito Tourer пока невозможно.

Напомним, ранее был представлен электрический фургон Mercedes-Benz eVito.

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