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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Цена спасения Минбанка превзошла ожидания

Банк будет докапитализирован на 128,7 млрд руб.

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Банк России принял решение докапитализировать Московский индустриальный банк (Минбанк) на сумму 128,7 млрд руб. Ранее регулятор ожидал, что банк нуждается в капитале на уровне около 104 млрд руб, но допускал диапазон 89–129 млрд руб. Таким образом, реальная стоимость спасения банка выросла по сравнению с ожидаемой на четверть и ровно совпала с верхней границей первоначального прогноза ЦБ.


ЦБ утвердил изменения в план санации Минбанка, сообщила в пятницу пресс-служба регулятора. Согласно этим изменениям, Банк России выделит финансирование на докапитализацию проблемной кредитной организации в размере 128,7 млрд руб. Докапитализация будет проведена по стандартной схеме: ЦБ выкупит на эти средства дополнительный выпуск акций банка, став почти стопроцентным владельцем этой кредитной организации. В результате Минбанк будет вновь соблюдать обязательные нормативы достаточности капитала с учетом надбавок.

Санация Минбанка началась 22 января 2019 года. Тогда банк занимал 33-е место по величине активов, но существенная часть из них приходилась на бизнес, связанный с бенифициарами банка. Регулятор, по словам зампреда ЦБ Василия Поздышева, считал на тот момент положение банка пограничным, поэтому долго взвешивал, отозвать у него лицензию или же санировать. В итоге банк спасли заявления собственников банка о готовности к сотрудничеству с регулятором, а также риски социальной напряженности в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах, где банк имел региональную значимость.

В январе регулятор рассчитывал, что на докапитализацию банка потребуется 60–100 млрд руб. При этом Василий Поздышев называл и более точную предварительную оценку — 75 млрд руб.

Кроме того, для соблюдения нормативов банку требовался дополнительный капитал на 29 млрд руб. Таким образом, в базовом прогнозе ЦБ всего на докапитализацию Минбанка было необходимо потратить около 104 млрд руб. Согласно последней отчетности Минбанка по РСБУ, банку потребовалось финансирование в размере почти 40 млрд руб. Однако эти средства возвратные в отличие от суммы, которую планируется потратить на докапитализацию.

В конце июня—начале июля господин Поздышев намекнул, что проблемы банка оказались серьезнее, чем рассчитывал регулятор. Если в январе зампред ЦБ утверждал, что акционеры банка не были замечены за проведением сомнительных операцией и выводом активов, то к концу июня регулятор направил в правоохранительные органы по меньшей мере одно обращение в связи с обнаруженными временной администрацией банка операциями по выводу средств.

По состоянию на 1 июня (более свежей отчетности нет), капитал Минбанка составлял минус 25 млрд руб.

Нераспределенный убыток банка достиг 53 млрд руб. Последний обусловлен в основном формированием банком резервов на возможные потери по кредитам юрлиц.

Виталий Солдатских


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