Кущевский предприниматель Федор Стрельцов может быть объявлен банкротом

Жительница Кущевского района Елена Гарькуша обратилась в арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о банкротстве Федора Стрельцова, учредителя и директора ООО «Агрокомплекс «Кущевский», сообщает Единый федеральный ресурс юридически значимых сведений о деятельности юридических лиц.

В ходе банкротства должника Елена Гарькуша намерена взыскать с Федора Стрельцова 39,7 млн руб. (основной долг и проценты за пользование денежными средствами). В 2015 году госпожа Гарькуша заняла владельцу ООО «Агрокомплекс «Кущевский» 33 млн руб., которые господин Стрельцов не вернул. Договор займа был заключен в процессе выкупа сельхозугодий, ранее арендованных фирмой «Артекс-Агро» – предприятием Надежды и Виктора Цапков, родителей лидера местной ОПГ Сергея Цапка. Как ранее писал “Ъ-Юг”, в 2018 году в отношении Федора Стрельцова было возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве, он уехал из России и был объявлен в международный розыск. В январе 2019 года Служба безопасности Украины задержала в Харькове местного жителя, якобы причастного к попытке похищения господина Стрельцова.

Анна Перова, Краснодар