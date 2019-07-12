Аукцион на закупку цифрового оборудования для школ Башкирии аннулирован после предписания УФАС

По решению башкирского управления ФАС РФ аннулирован аукцион на закупку компьютеров и оргтехники для 129 сельских школ в 53 районах Башкирии и для отдела образования Уфимского района общей стоимостью 102 млн руб., сообщается на портале госзакупок.

УФАС потребовало аннулировать торги после рассмотрения жалоб московского АНО «Центр юридического мониторинга», уфимских компаний «Айти персонал» и «Авантаж» на действия заказчика — отдела образования Архангельского района Башкирии.

Комиссия УФАС признала, что заказчик нарушил законодательство о контрактной системе. В частности, требования к закупаемой технике в техзадании аукциона не полностью соответствуют перечню характеристик, предъявляемых к такой технике федеральным проектом «Современная школа». Также в закупке не был предусмотрен запрет на установку на компьютеры программ, «происходящих из иностранных государств».

Поставщика 133 комплектов техники для школ — принтеров, сканеров, копиров, ноутбуков учителя и мобильного класса, интерактивных комплексов — планировалось отобрать на аукционе 27 июня. Дата новых торгов пока не определена.

На этапе подачи заявок находится еще одна крупная закупка техники — для 54 школ Башкирии. Стоимость этого контракта — 132,4 млн руб. Подведение итогов торгов перенесено с 8 на 23 июля.

Майя Иванова