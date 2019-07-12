«Главное в коллекции — невероятные камни и их сочетания»

Обозреватель «Коммерсантъ FM» Анна Минакова рассказывает о дебютной haute joaillerie коллекции Франчески Амфитеатроф, возглавляющей ювелирный креатив в Louis Vuitton.

Где-то полгода назад мы обсуждали с Франческой Амфитеатроф, ранее работавшей артистическим директором Tiffany & Co., а теперь, уже более года, возглавляющей ювелирный креатив в Louis Vuitton, выставку камней и украшений в Лас-Вегасе. А еще то, что ювелирный мир все еще очень и очень мужской.

Франческа вспоминала, какой эффект производит их появление на той самой выставке с главным геммологом Louis Vuitton. Ведь этот главный геммолог — очень эффектная дама, а еще один из лучших специалистов в драгоценных камнях, которых я в своей жизни встречала. И благодаря их совместной работе дебютная haute joaillerie коллекция Амфитеатроф для Louis Vuitton получилась очень эффектной. Ведь хоть есть в ней и фигуративность, и в деталях продуманные образы — а посвящена она средневековым героиням — главное в полусотне украшений Riders of the Knights (игра слов с Knight Riders, «Рыцари дорог») — все же невероятные камни и их сочетания.

Бархатисто-синий сапфир в 19,31 карата в окружении 1,6 тыс. бесцветных бриллиантов — это колье с мотивами, вдохновленными средневековыми фортами. Сама форма этого колье взята из амуниции рыцарей, а, точнее, элемента, защищающего горло. В другом колье медальон из ляпис-лазури сочетается с сапфирами и изумрудами разной огранки. Сапфиров тут 70, изумрудов — 100, как говорят, на закрепку ушли долгие месяцы. Одна из главных героинь коллекции — королева, ей посвящено колье со 153 каратами аквамаринов Санта-Мария.

На достигнутом собираются не останавливаться. И я не о будущих коллекциях, а о планах дополнить эту еще 50 новыми украшениями. Любопытно, какие камни и их сочетания мы еще увидим в Riders of the Knights.