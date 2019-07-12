Сегодня ООО «ИПП» отмечает 50-летний юбилей

Одно из ведущих предприятий Новороссийского транспортного узла ООО «ИПП» (входит в Группу НМТП) отмечает 50 лет.

История ООО «ИПП»

В 1968 году правительством СССР было принято решение о закупке виноматериалов в Алжирской народно-демократической республике. В январе 1969 года на территории бывшей нефтебазы, которая располагалась на северо-западе Новороссийска, было начато строительство терминала по приемке виноматериалов, поставляемых морским путем. Предстояло демонтировать старые резервуары и построить несколько новых такой же емкости. Были построены винопровод протяженностью 2 километра и приемное отделение, в котором установлено 10 емкостей вместимостью 5 тысяч тонн груза каждая.

12 июля 1969 года новое предприятие приняло первый французский танкер «Дахра» с алжирским виноматериалом. Работа закипела, и в течение последующих шести месяцев базой было принято 2 млн тонн виноматериала.

В 1970 году на предприятии было построено спиртохранилище для приемки импортных коньячных спиртов, мощностью 450 тысяч тонн в год. В том же году к предприятию присоединилась база по перевалке сахарной мелассы Динского сахарного завода, а в1972 году – Новороссийский винзавод.

После строительства комплекса по перевалке растительных масел, в 1981 году, винобъединение было переименовано в Комбинат «Импортпищепром».

Предприятие постоянно расширялось, рос коллектив, совершенствовались технологии. Однако, в 1985 году Михаилом Горбачевым была объявлена антиалкогольная кампания. Объемы импорта виноматериалов резко сократились. Следом грянула перестройка, и для комбината, как, впрочем, и для всей страны, наступили непростые времена.

В 1992 году был разработан и реализован проект перепрофилирования комбината под перевалку на экспорт жидких минеральных удобрений.

В 2002 году начат и успешно реализован первый этап «Нефтепроекта», позволивший осуществлять перевалку дизельного топлива на экспорт в объемах до 200 тысяч тонн в год. Так у предприятия начался новый этап истории.

Терминал ООО «ИПП» стал уникальным предприятием, у которого не было конкурентов – на юге России это была единственная организация, предоставляющая полный спектр услуг по обработке жидких наливных грузов.

В 2006 году общим собранием акционеров ОАО «Комбинат Импортпищепром» переименовано в ОАО «ИПП», а в 2018 году – в ООО «ИПП».

ИПП сегодня

Общество разместило свои мощности в 700 метрах от береговой линии на площади около 10 гектаров и входит в границы крупнейшего порта страны – порта Новороссийск.

Предприятие оказывает услуги по приему грузов из железнодорожных и автомобильных цистерн и отгрузке их на морские суда, осуществляет технологическое накопление в резервуарах, проводит лабораторную экспертизу качества и количества принятых грузов.

Терминал ООО «ИПП» располагает полным комплексом технологического оборудования для экспортно-импортных операций с нефтепродуктами, минеральным удобрением КАС-32 (карбамидно-аммиачная смесь) и растительным маслом. Инфраструктура терминала связана с морскими причалами пристани № 4,5 технологическими трубопроводами. Оператором гидротехнических сооружений является Новороссийский морской торговый порт (ПАО «НМТП»).

Терминал имеет собственные железнодорожные пути, которые обеспечивают единовременное накопление до 74 цистерн. Он оборудован четырьмя железнодорожными эстакадами слива, что позволяет производить единовременную обработку поступающих грузов. Помимо железнодорожного, терминал имеет комплекс по сливу светлых нефтепродуктов из автоцистерн. Максимальная суточная производительность пункта автослива – 100 машин.

Погрузка судов осуществляется на четырех специализированных причалах, которые позволяют принимать и обрабатывать танкеры водоизмещением до 70 тысяч тонн. Один причал на пристани № 5 оборудован под погрузку судового топлива – мазута на плавбункеровщики и танкеры.

Испытательная лаборатория ООО «ИПП» имеет аттестат аккредитации. Она выполняет входной контроль качества поступающих на терминал грузов в соответствии с требованиями ГОСТ, выдает паспорта качества при отгрузке грузов на морские суда. Круглосуточный режим, 23 специалиста, более 200 анализов в день, 73 000 анализов в год.

Обработка грузов на терминале осуществляется с соблюдением всех европейских стандартов экологической безопасности.

Инвестиции в будущее

2015 год – успешно реализован инвестиционный проект по расширению резервуарного парка за счет строительства одного резервуара вместимостью 5 тыс. куб. м.

2016 год – произведена полная замена трубопровода КАС в целях сохранения объемов перевалки минеральных удобрений (КАС-32) и соблюдения требований промышленной и экологической безопасности.

2017 год – реализован проект «Технологический комплекс по перекачке нефтепродуктов с судов типа река-море». Это позволило выполнять операции по перекачке нефтепродуктов в обратном направлении (из танкеров в резервуары) и подачу их по существующим трубопроводам в резервуарный парк.

2018 год – терминал частично перепрофилировал свои мощности под перевалку растительных масел. В ноябре 2018 года 6 тысяч тонн растительного масла было доставлено в порт железнодорожным транспортом и погружено в танкер.

Группа компаний ПАО «НМТП» является крупнейшим российским портовым оператором по объему грузооборота. Контролирующим акционером ПАО «НМТП» (62%) является ПАО «Транснефть».

Акции ПАО «НМТП» котируются на Московской бирже (тиккер NMTP), а также на Лондонской фондовой бирже в форме глобальных депозитарных расписок (тиккер NCSP). Грузооборот Группы НМТП в 2018 году составил 140,2 млн тонн. Консолидированная выручка Группы за 2018 год по МСФО составила $951 млн. Группа НМТП объединяет компании ПАО «НМТП», ООО «ПТП», АО «НСРЗ», АО «Флот НМТП», АО «НЛЭ», ООО «ИПП», ООО «Балтийская Стивидорная Компания» и ООО «СФП».