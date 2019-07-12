«ВКонтакте» потребовала уничтожить программы Double Data с данными пользователей соцсети

«ВКонтакте» потребовала в Арбитражном суде уничтожить программное обеспечение ООО «Дабл», которая использует базу данных с информацией о 36 млн пользователей соцсети, сообщил РБК. «Дабл» разработала программу, позволяющую анализировать открытые данные для оценки кредитоспособности клиентов банков.

База данных с информацией о пользователях используется тремя приложениями «Дабл». Рассмотрение дела проходило 11 июля, следующее заседание назначено на 30 августа.

Арбитражный суд Москвы в октябре 2017 года отклонил иск «ВКонтакте», посчитав, что у нее нет исключительного права на базу данных, поскольку ее создавали сами пользователи. 6 февраля апелляционный суд отменил это решение и удовлетворил иск «ВКонтакте», признав, что структура данных пользователей все же является базой данных истца, на организацию и поддержание которой он понес затраты.

Подробнее о деле — в публикации “Ъ”.