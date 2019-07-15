Подрастающая преступность



Отчетность МВД и судов о преступлениях несовершеннолетних учитывает только подростков от 14 до 17 лет. Дети младше не подлежат уголовной ответственности, они, по словам юристов, не могут являться субъектами преступлений, даже если их совершают

2013 год

Всего несовершеннолетних (14–17 лет) в стране 6 940 513

Количество выявленных несовершеннолетних, совершивших преступления 60 761

Количество осужденных несовершеннолетних 29 198

Количество несовершеннолетних, совершивших тяжкие преступления 11 998

Осуждены на реальное лишение свободы 4602

2014 год

Всего несовершеннолетних (14–17 лет) в стране 6 714 617

Количество выявленных несовершеннолетних, совершивших преступления 54 369

Количество осужденных несовершеннолетних 23 586

Количество несовершеннолетних, совершивших тяжкие преступления 12 106

Осуждены на реальное лишение свободы 3923

2015 год

Всего несовершеннолетних (14–17 лет) в стране 6 727 965

Количество выявленных несовершеннолетних, совершивших преступления 55 993

Количество осужденных несовершеннолетних 22 816

Количество несовершеннолетних, совершивших тяжкие преступления 11 351

Осуждены на реальное лишение свободы 3995

2016 год

Всего несовершеннолетних (14–17 лет) в стране 6 731 000

Количество выявленных несовершеннолетних, совершивших преступления 48 589

Количество осужденных несовершеннолетних 23 939

Количество несовершеннолетних, совершивших тяжкие преступления 10 219

Осуждены на реальное лишение свободы 3864

2017 год

Всего несовершеннолетних (14–17 лет) в стране 5 460 025

Количество выявленных несовершеннолетних, совершивших преступления 42 504

Количество осужденных несовершеннолетних 20 631

Количество несовершеннолетних, совершивших тяжкие преступления 8870

Осуждены на реальное лишение свободы 3473

Источник: МВД, судебный департамент при Верховном суде РФ

Растет циничность



Основные виды преступлений, которые совершили несовершеннолетние за 2013–2017 годы

В аналитической записке МВД, где представлены эти данные, отмечается, что несовершеннолетние все чаще выполняют активные криминальные роли в групповых преступлениях (избирают насильственные способы совершения преступления, оказывают физическое сопротивление сотрудникам правоохранительных органов). Растет дерзость, циничность совершаемых ими преступлений

Убийство — 0,5%

Кража автомобиля — 6,3%

Разбой — 1,8%

Грабеж — 9%

Кража — 63,2 %

Умышленное причинение вреда средней тяжести — 2,7%

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью — 1,2%

Источник: МВД