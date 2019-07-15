Подрастающая преступность
Отчетность МВД и судов о преступлениях несовершеннолетних учитывает только подростков от 14 до 17 лет. Дети младше не подлежат уголовной ответственности, они, по словам юристов, не могут являться субъектами преступлений, даже если их совершают
2013 год
- Всего несовершеннолетних (14–17 лет) в стране 6 940 513
- Количество выявленных несовершеннолетних, совершивших преступления 60 761
- Количество осужденных несовершеннолетних 29 198
- Количество несовершеннолетних, совершивших тяжкие преступления 11 998
- Осуждены на реальное лишение свободы 4602
2014 год
- Всего несовершеннолетних (14–17 лет) в стране 6 714 617
- Количество выявленных несовершеннолетних, совершивших преступления 54 369
- Количество осужденных несовершеннолетних 23 586
- Количество несовершеннолетних, совершивших тяжкие преступления 12 106
- Осуждены на реальное лишение свободы 3923
2015 год
- Всего несовершеннолетних (14–17 лет) в стране 6 727 965
- Количество выявленных несовершеннолетних, совершивших преступления 55 993
- Количество осужденных несовершеннолетних 22 816
- Количество несовершеннолетних, совершивших тяжкие преступления 11 351
- Осуждены на реальное лишение свободы 3995
2016 год
- Всего несовершеннолетних (14–17 лет) в стране 6 731 000
- Количество выявленных несовершеннолетних, совершивших преступления 48 589
- Количество осужденных несовершеннолетних 23 939
- Количество несовершеннолетних, совершивших тяжкие преступления 10 219
- Осуждены на реальное лишение свободы 3864
2017 год
- Всего несовершеннолетних (14–17 лет) в стране 5 460 025
- Количество выявленных несовершеннолетних, совершивших преступления 42 504
- Количество осужденных несовершеннолетних 20 631
- Количество несовершеннолетних, совершивших тяжкие преступления 8870
- Осуждены на реальное лишение свободы 3473
Источник: МВД, судебный департамент при Верховном суде РФ
Растет циничность
Основные виды преступлений, которые совершили несовершеннолетние за 2013–2017 годы
В аналитической записке МВД, где представлены эти данные, отмечается, что несовершеннолетние все чаще выполняют активные криминальные роли в групповых преступлениях (избирают насильственные способы совершения преступления, оказывают физическое сопротивление сотрудникам правоохранительных органов). Растет дерзость, циничность совершаемых ими преступлений
- Убийство — 0,5%
- Кража автомобиля — 6,3%
- Разбой — 1,8%
- Грабеж — 9%
- Кража — 63,2 %
- Умышленное причинение вреда средней тяжести — 2,7%
- Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью — 1,2%
Источник: МВД