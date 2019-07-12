Из свежей почты

Саша Сметанин, 4 года, детский церебральный паралич, эпилепсия, атрофия зрительного нерва, требуется лечение. 163 430 руб.

Внимание! Цена лечения 199 430 руб. Телезрители ГТРК «Калининград» соберут 36 тыс. руб.

Саша родился раньше срока, месяц его выхаживали в больнице. В три месяца сын перенес сложную операцию — ему удалили две грыжи. Тогда же малыш тяжело заболел инфекционной пневмонией. К выписке Саша утратил все навыки, ни на что не реагировал. В семь месяцев начались судороги, их с трудом удалось купировать. Саша до сих пор не держит голову, не сидит, не стоит и видит только яркий свет. Лишь научился переворачиваться и говорить «папа». Пожалуйста, помогите нам оплатить лечение в Институте медтехнологий (ИМТ, Москва). С двумя детьми живем на зарплату мужа, он сварщик. Анна Тиц, Калининградская область

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Сашу необходимо госпитализировать для обследования и восстановительного лечения. Нужно скорректировать тонус мышц, развить координацию движений, мелкую моторику и речь».

Алена Бонадыкова, 10 лет, синдром Тричера Коллинза, недоразвитие челюстей, деформация зубных рядов, требуется ортодонтическое лечение. 147 тыс. руб.

Внимание! Цена лечения 320 тыс. руб. Общество помощи русским детям (США) внесло 150 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Коми Гор» соберут 23 тыс. руб.

У дочки тяжелая врожденная патология: деформация костей и мягких тканей лица, нет ушных раковин, недоразвиты слуховые проходы. В полгода Алене имплантировали слуховые аппараты, и у дочки постепенно начала развиваться речь. Но из-за недоразвития челюстей зубы росли криво, откусывать твердую пищу и жевать Алена не могла. В марте этого года мы поехали на консультацию в московскую клинику. Врачи сказали, что требуется операция, которая стимулирует рост челюстей. Но сначала нужно исправить деформацию зубных рядов, нормализовать прикус. Такое лечение стоит дорого, оплатить его мы не в силах. Помогите нам! Юлия Бонадыкова, Республика Коми

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «Девочке необходимо комплексное ортодонтическое лечение с применением несъемных аппаратов».

Аня Смирнова, 3 года, врожденная аномалия развития правой кисти, требуется операция. 175 376 руб.

Внимание! Цена операции 198 376 руб. Телезрители ГТРК «Ярославия» соберут 23 тыс. руб.

У Ани врожденный порок развития — шесть пальчиков на правой руке, лишний пальчик совсем слабенький. Рука не удерживает ни ложку, ни карандаш. Нам посоветовали обратиться в Ярославль, в клинику «Константа», где работают опытные детские хирурги. Они взялись сделать операцию, которая поможет исправить кисть, только операция дорогая, нам не по средствам. Я сейчас в декрете с младшей дочкой, живем в общежитии. Помогите! Екатерина Захарова, Ярославская область

Ортопед-травматолог, кистевой хирург ООО «Клиника Константа» Тимур Торно (Ярославль): «У Ани аномалия развития правой кисти — полидактилия первого (большого) пальца, то есть два больших пальца вместо одного. Мы планируем удалить лишний палец и восстановить функции кисти».

Лиза Костенко, 8 лет, врожденный порок сердца, спасет эндоваскулярная операция. 262 500 руб.

Внимание! Цена операции 342 500 руб. Компания TakeMyTime внесла 41 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Алтай» соберут 39 тыс. руб.

Лиза полгода назад вдруг стала жаловаться на усталость и головную боль. Мы начали обследоваться, и кардиолог обнаружил у дочки врожденный порок сердца — дефект межпредсердной перегородки. Кроме того, эндокринолог диагностировал у Лизы гипотиреоз (дисфункцию щитовидной железы). Но первым делом необходимо устранить порок сердца. Врачи рекомендуют коррекцию без вскрытия грудной клетки. Операция дорогая, мы не в силах ее оплатить. Я бухгалтер, муж — рабочий. У нас еще сын пяти лет. Марина Костенко, Алтайский край

Детский кардиолог НИИ кардиологии Виктория Савченко (Томск): «Лизе необходимо срочно закрыть дефект межпредсердной перегородки. Мы проведем операцию эндоваскулярно, закроем дефект окклюдером».

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