Россия и Киргизия рекультивируют отношения

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков 11 июля остановился в Москве по пути из Швейцарии, где находился с официальным визитом. Его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным была короткой, а повестка фактически осталась в секрете. Между тем собеседники “Ъ” в Бишкеке отмечают: для киргизской стороны важна регулярная сверка часов с Москвой по вопросам экономики, экологии и политики — особенно в свете нарастающего противостояния господина Жээнбекова с его предшественником Алмазбеком Атамбаевым.

Визит Сооронбая Жээнбекова в Москву был кратким и неожиданным. О том, что Владимир Путин встретится с ним 11 июля, пресс-служба Кремля сообщила только днем 10 июля, ничего не уточнив о повестке переговоров. Не появились подробности и после их беседы. По сути, единственный публичный намек на ее содержание отразился во фразе, которую Владимир Путин сказал гостю при встрече: «Очень рад, что вы нашли возможность по дороге домой заглянуть и к нам, будем говорить о сегодняшнем состоянии наших двусторонних отношений, ну и по другим вопросам, в том числе по темам интеграции».

Вопросы интеграции в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) действительно волнуют Бишкек. Ей сильно мешают то и дело возникающие противоречия с соседями.

Например, за последние два года казахстанские пограничники несколько раз прекращали пропускать киргизские грузовики, из-за чего те простаивали на границе неделями, а поставщики несли огромные убытки.

Кроме того, республика рассчитывает получить больше российских инвестиций. «Пока же из российских компаний на рынке Киргизии зримо присутствует только “Газпром”, при этом большую активность проявляют китайские и турецкие инвесторы»,— заявил “Ъ” сопредседатель клуба региональных экспертов Киргизии «Пикир» Игорь Шестаков. Между тем Сооронбай Жээнбеков на встрече с Владимиром Путиным напомнил, что в ходе недавнего визита российского лидера в Бишкек было подписано более 50 соглашений на сумму свыше $6 млрд.

Сейчас одна из ключевых экономических тем для обсуждения представителями РФ и Бишкека — проектирование железной дороги Китай—Киргизия—Узбекистан. Нерешенными остаются вопросы ширины колеи и финансирования столь амбициозного проекта. Напомним, что гендиректор «Российских железных дорог» (РЖД) Олег Белозеров, отвечая в прошлом году на вопрос “Ъ”, говорил, что «коридор Китай—Киргизия—Узбекистан даст дополнительную работу и РЖД». А глава МИД Киргизии Чингиз Айдарбеков отмечал, что именно российское участие позволит соединить основную магистраль (которая проходит по югу Киргизии) с Бишкеком. Это означает реализацию давней мечты республики — налаживание железнодорожного сообщения между Ферганской и Чуйской долинами, которые разделяет горный перевал.

Еще одна тема, на которую обращают сейчас особое внимание информированные собеседники “Ъ” в Бишкеке,— это хвостохранилища, расположенные в Киргизии еще с советских времен.

Как говорится в документе «Угрозы экологической безопасности Киргизской Республики», который подготовлен правительством Киргизии и оказался в распоряжении “Ъ”, «хвостохранилище — комплекс специальных сооружений и оборудования, предназначенный для хранения или захоронения радиоактивных, токсичных и других отвальных отходов обогащения полезных ископаемых (их и называют обобщенным термином “хвосты”.— “Ъ”)». «Хвостохранилища были закрыты в 1966–1973 годы. При проектировании и заложении хвостохранилищ не были учтены долгосрочные мероприятия по защите от действия природных процессов»,— отмечается в документе. Между тем частые в регионе паводки и сели создают «угрозы их разрушения с катастрофическими экологическими последствиями трансграничного масштаба».

Как сообщили “Ъ” в аппарате президента Киргизии, господин Жээнбеков несколько месяцев назад взял под личный контроль проблемы утилизации хвостохранилищ. Бишкек рассчитывает, что помощь России позволит избежать катастрофы, которая может затронуть около 12 млн человек, проживающих в Ферганской долине. Сотрудничество в этой сфере ведется уже несколько лет. Так, в феврале сообщалось, что Россия продолжит оказывать Киргизии содействие в ликвидации и рекультивации хранилищ отходов радиоактивного производства — информация об этом была опубликована после встречи главы МЧС Киргизии Нурболота Мирзахмедова с представителями «Росатома». Все предусмотренные работы должны быть завершены к 2023 году.

Наконец, президенты вряд ли обошли вниманием и вопросы политической стабильности в Киргизии. Напомним, что парламент республики ранее снял неприкосновенность с экс-президента Алмазбека Атамбаева и поручил Генпрокуратуре проверить его причастность к громким коррупционным делам и превышению должностных полномочий. Как стало известно “Ъ”, команда из 18 следователей Госкомитета национальной безопасности, Генпрокуратуры и МВД уже подвела предварительные итоги по некоторым резонансным делам, в которых фигурирует имя Алмазбека Атамбаева. Экс-президента также вызывали на допросы в МВД, но он игнорирует повестки и даже пообещал оказать сопротивление, если его попытаются задержать. «У меня есть наградное оружие, я буду отстреливаться»,— говорил он.

«Когда стало известно о неожиданном визите Жээнбекова в Москву, многие решили, что это касается дела Атамбаева,— сказал “Ъ” киргизский политолог Эмильбек Жороев.— Тем более что раньше появлялась информация, что Атамбаев искал защиты у Москвы. Судя по всему, это не принесло результата — пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал процесс “абсолютно внутренним делом” Киргизии. Но Кремль все равно наверняка волнует угроза дестабилизации в республике».

Кабай Карабеков, Бишкек; Кирилл Кривошеев