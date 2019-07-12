Два года поселения для «лучшего участкового»

Советский райсуд Орла приговорил к двум годам лишения свободы в колонии-поселении бывшую участковую Наталью Башкатову. Она стала известна в конце 2016 года, когда в интернет попала запись ее беседы с обратившейся в полицию местной жительницей Яной Савчук, вскоре убитой своим бывшим сожителем Андреем Бочковым. Девушка просила защиты от угрожавшего расправой мужчины, на что полицейская заявила: “когда убьет”, сотрудники МВД “приедут и труп опишут”. Это обещание было выполнено. Стороны исследуют возможность обжаловать приговор.

Суд 11 июля признал бывшего участкового уполномоченного полиции Наталью Башкатову виновной в халатности, повлекшей смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ, до пяти лет лишения свободы), и приговорил к двум годам лишения свободы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на три года. Отбывать наказание она должна в колонии-поселении.

В СКР считали Наталью Башкатову одним из двух виновников трагедии, случившейся в Орле 17 ноября 2016 года. Тогда в полицию обратилась местная жительница Яна Савчук. На вызов выехала Наталья Башкатова. Госпожа Савчук рассказала, что ее бывший сожитель Андрей Бочков угрожает ей расправой и что она боится за свою жизнь. Наталья Башкатова успокоила девушку необычным способом: она пообещала, что, когда госпожу Савчук убьют, полицейские приедут и опишут ее труп. Это и случилось спустя пять минут: Андрей Бочков избил девушку, после чего она скончалась. 5 мая 2017 года Советский райсуд Орла приговорил Андрея Бочкова к 13 годам строго режима за убийство, хотя сам он просил для себя 15 лет. При этом Бочков чуть не сбежал из-под стражи — он смог вылезти из клетки для подсудимых и был с трудом схвачен охранявшими его силовиками. Так он отреагировал на присутствие в зале журналистов и малолетней дочери.

Примечательно, что в 2014 году Наталью Башкатову признали «лучшим участковым» города. В суде она свою вину отрицала, отмечая, что действовала в рамках должностных инструкций, и называя госпожу Савчук «несчастной пострадавшей». Обвинение просило для экс-полицейской четыре года лишения свободы.

Стороны еще не определились, будут ли обжаловать приговор. Адвокат Натальи Башкатовой Николай Малыгин сказал „Ъ”, что соответствующее решение защита будет принимать после ознакомления с судебной документацией. Представлявший отца погибшей адвокат Сергей Локтев отметил, что обвинительным приговором потерпевшая сторона «в принципе довольна», однако не исключил возможность обжалования: «Когда мы получим на руки решение, внимательно изучим его, чтобы понять, стоит ли обжаловать и срок заключения, и место пребывания Натальи Башкатовой». Официальный представитель прокуратуры Орловской области Татьяна Цуканова также сказала „Ъ”, что ведомство еще не определилось с оценкой приговора: «Мы пока не получили его копию. Когда получим — изучим и примем решение, есть ли основания для обжалования».

Олег Мухин, Александр Прытков, Сергей Калашников