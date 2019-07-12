Земельному налогу требуются уточнения

Как стало известно “Ъ”, до конца года ФНС совместно с Росреестром и муниципалитетами начнет кампанию по уточнению данных о земельных участках, в отношении которых сейчас не начисляется земельный налог. По данным службы, сейчас в стране примерно 800 тыс. таких участков. При средней сумме платежа в 1,5 тыс. руб. и трехлетнем сроке налоговой давности общая сумма доначислений может составить 3,6 млрд руб. Юристы полагают, что в ряде случаев собственники участков смогут оспорить такие доначисления.

Как сообщили “Ъ” в финансово-экономическом блоке правительства, ФНС, Росреестр и муниципалитеты начали проект по уточнению данных по земельным участкам, в отношении которых сейчас не начисляется налог. Напомним, Росреестр передает в ФНС информацию по земельным объектам для целей налогообложения — но часть этих данных, по словам налоговиков, «некондиционная» (например, не указана категория земли и так далее). Из-за этого для части участков невозможно определить налоговую базу и применить соответствующую ставку.

Всего, по оценке ФНС, в стране 800 тыс. таких участков, и они могут быть вовлечены в налогообложение, в случае если более активную позицию займут органы власти, занимающиеся категоризацией этих земель — муниципалитеты. Но они ограничены в ресурсах и персонале. Кроме того, «на местах» понимают, что получат массу вопросов от населения в случае уточнения такой информации. В свою очередь, у Росреестра нет прямой заинтересованности в дополнении нужных налоговикам данных — это ведомство просто исправно переносит в реестр недвижимости сведения из документов на землю.

Кампания по уточнению данных подразумевает, что уже по итогам четвертого квартала этого года ФНС при получении данных из Росреестра будет проводить работу по сегментации недостающих данных и направлять ее итоги в муниципалитеты. Последние через систему личного кабинета в ФНС смогут видеть объекты с недостающими данными. Вторая часть проблемы неполного учета земельных налогов — отсутствие полных сведений о правообладателях. «Например, может быть указан некий Петров И.— без подробностей,— говорит собеседник “Ъ”.— Для решения этой задачи Минэкономики уже готовит законопроект по упрощенному порядку определения правообладателей». При средней налоговой нагрузке на земельный участок в стране в 1,5 тыс. руб. и сроке налоговой давности в три года общая сумма доначислений по земельному налогу на подобные участки может составить 3,6 млрд руб.

«Если объект налогообложения существует, вне зависимости от того, описан он или нет, с него должны платиться налоги,— говорит управляющий партнер коллегии адвокатов "Муранов, Черняков и партнеры" Дмитрий Черняков.— Если ФНС совместно с другим госорганами несвоевременно внесли в свои базы данные по объектам и не начисляли на них налоги, это не освобождает собственников таких объектов от обязанности платить налоги. Однако в силу законодательства такая обязанность возникает у физических лиц на основании налогового уведомления». По словам юриста, владельцам таких участков могут быть доначислены налоги за три года, предшествующие моменту уточнения информации по ним и направлению налогового уведомления. «В этой ситуации, на мой взгляд, не стоить делать только одного — начислять пени и штрафы, собственники ранее не получали извещений об оплате налогов и должны быть освобождены от санкций»,— считает Дмитрий Черняков. По его мнению, шансы оспорить в суде начисления налоговиков по ранее не учтенным объектам зависят от каждого конкретного случая. Самый вероятный — в случае если налоговики снова ошиблись и указали в налоговом уведомлении чужой участок или тот, который был продан более чем три года назад.

Татьяна Гришина