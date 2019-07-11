В Петербурге создадут концепцию сохранения и развития сада Фонтанного дома

В комитете по культуре Санкт-Петербурга прошло совещание, на котором было принято решение о создании рабочей группы по вопросам сохранения и использования сада Фонтанного дома. В группу вошли представители комитета по культуре, КГИОП и руководители трех учреждений — Шереметевского дворца – Музея музыки, Музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме и Театра на Литейном, сообщили в пресс-службе Смольного.

Сад входит в состав объекта культурного наследия федерального значения «Дворец Шереметевых». Предметом охраны являются планировочная композиция сада, мраморные вазы, газоны, деревья ценных пород, кустарники, цветочное оформление, дорожки и их покрытие.

Участникам рабочей группы предстоит представить свои предложения по сохранению исторического объекта и его дальнейшему использованию для проведения культурно-массовых мероприятий с учетом его уникальных особенностей.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в Петербурге началась вырубка деревьев под возведение спортивного комплекса в Муринском парке. Застройщик не нашел возможности выполнить просьбу Смольного повременить с подготовкой площадки к будущему строительству.