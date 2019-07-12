«Интерторг» пустит партнеров под крышу

Компания «Интерторг», владеющая лицензией на развитие сети Spar в Северо-Западном и Московском регионах, планирует расширить франчайзинговую программу. Вслед за продажей франшизы на развитие магазинов компания предложит партнерам приобрести право открывать аптеки и химчистки под вывеской Spar в Петербурге и Москве. Аналитики полагают, что предложение может заинтересовать небольших сетевых игроков со слабым брендом.

ТД «Интерторг» начнет открывать аптеки и химчистки Spar на территории одноименных супермаркетов по субфраншизе. В розничной компании пояснили, что достигли договоренности о сотрудничестве в таком формате с несколькими партнерами. Это небольшие компании, которые развивают собственные аптеки и химчистки, сообщили в «Интерторге», но их названия уточнять не стали. В течение этого года ритейлер рассчитывает открыть с помощью партнеров семь аптек Spar в Петербурге, а в следующем году — запустить еще 15–20 точек. Также в планах компании запустить по франшизе семь химчисток под вывеской Spar. Аналогичный опыт «Интерторг» хочет перенести на Москву и сейчас ищет в столице партнеров для развития.

Запустить собственный бренд с нуля сейчас сложно, а Spar является узнаваемым торговым знаком, позволяющим сформировать лояльность и доверие клиентов, говорит представитель «Интерторга». По его словам, у потребителей существует потребность получить весь комплекс услуг в одном месте. Условия сотрудничества с партнерами в «Интерторге» не раскрывают, утверждая, что они определяются индивидуально. Аптеки и химчистки под брендом Spar сейчас не представлены ни в одной из стран, уточняют в компании.

«Интерторг» является крупнейшим в России франчайзи голландской Spar International. В 2011 году компания получила право на открытие магазинов Spar в Северо-Западном регионе, а в 2015 году начала развивать сеть в Москве. Сейчас под управлением компании находится 185 магазинов Spar в Петербурге, Ленинградской, Архангельской, Мурманской областях, Карелии, а также в Московском регионе. Помимо этого, в состав «Интерторга» входит сеть «Народная семья», включающая 251 точку.

Ранее «Интерторг» запустил программу по развитию субфранчайзинговых магазинов Spar. Партнером компании стал топливный оператор «Фаэтон», открывший в этом году на своих заправках несколько супермаркетов Spar Express. По информации источников “Ъ”, «Интерторг» предлагал партнерам платить паушальный взнос в 300–400 тыс. рублей и роялти в 3% с оборота.

Размер роялти и паушального взноса, скорее всего, будет зависеть от количества открываемых точек, площади и проходимости конкретного супермаркета, считает эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская. Также возможна модель конверсионного франчайзинга, когда под бренд Spar будут переходить уже работающая аптека или химчистка, полагает она. Паушальный взнос за право работать под аптечным брендом варьируется от 49 до 200 тыс. рублей, а инвестиции в открытие одной точки в среднем составляют 2–3 млн рублей, отмечает госпожа Рождественская. Открытие пункта приема химчистки по франшизе обычно обходится до 500 тыс. рублей, но требует наличия централизованного производства, замечает эксперт. Гендиректор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров считает, что запуск аптеки обойдется франчайзи в сумму от 800 тыс. рублей до 1,4 млн рублей, химчистки — до 200 тыс. рублей.

В условиях усиления ценовой конкуренции и изменения потребностей покупателей каждый FMCG-магазин является своеобразным мини-торговым центром, который формирует максимально широкий комплекс shop-in-shop объектов и сервисов, говорит господин Бурмистров. При предоставлении франшизы доходы «Интерторга» будут выше, чем просто при сдаче площадей в аренду, но при этом вырастут риски, связанные с использованием бренда, указывает он. За счет продажи франшизы компания сможет привлечь арендаторов с относительно слабым брендом, что актуально для небольших сетей аптек и химчисток, полагает эксперт.

Константин Куркин